CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Evet karmaşık duygularım var ama..."

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Evet karmaşık duygularım var ama..."

Temsilcimiz Fenerbahçe son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. İngiliz ekibinde bu mücadele öncesi 2 farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran Teknik Direktör Vitor Pereira ve takımın önemli isimlerinden Morgan Gibbs-White açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 18:49
Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Evet karmaşık duygularım var ama..."

Temsilcimiz Fenerbahçe son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. İngiliz ekibinde bu mücadele öncesi 2 farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran Teknik Direktör Vitor Pereira ve takımın önemli isimlerinden Morgan Gibbs-White açıklamalarda bulundu.

İŞTE BASIN TOPLANTISINDA ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR:

Morgan Gibbs-White:

"Fenerbahçe maçı bizim için çok büyük bir test olacak. Son derece iyi bir takımlar. 20 maçtır yenilmiyorlar. Biz de maçta ne olacağını görmek için heyecanlıyız."

VITOR PEREIRA:

"Fenerbahçe'de çok güzel ve çok büyük anılarım var. Taraftarlarla güzel bir bağ kurduk. Anılarımda hep bunlar var. Yarın fantastik bir atmosfer olacak. Ama biz Premier Lig'de oynuyoruz. Premier Lig'de de fantastik atmosferler var. Fenerbahçe, büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Enerjisi yüksek bir atmosfer ve maç olacak. Tekrar burada olmak çok güzel.

Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek. Yarınki maç kalitemizi kendimizle ispatlamak için bir fırsat.

Bu ülkede, bu şehirde, bu kulüpte iki kere bulundum. Ailem de buradaydı. Harika maçlar oynadık. Evet karmaşık duygularım var ama yarın ilk defa bu kulübe rakip olacağım. Tabii ki her seferinde kazanmak istiyorum, doğru olanları yapmak için çalışıyorum. Biz de burada kazanmak için bulunuyoruz.

Son bulunduğum takımla karşılaştıramam ama Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Sadece yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli oyuncuları var. Ben takımımla henüz iki kere çalıştım ama taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig tecrübesine sahipler. Yarın da zor bir maç olacağını bekliyorum ama iki tarafta da kalite var.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Arda Turan’ın yıldızı Süper Lig devinin taraftarına hayran kaldı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..."
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 18:49
Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları 18:40
Gol düellosunda kazanan Çorum FK Gol düellosunda kazanan Çorum FK 16:49
Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı detayları Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı detayları 17:54
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." 18:03
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları 18:19
Daha Eski
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! 15:03
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! 15:22
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… 15:49
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 15:53
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02