Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, Rock'n Roar konseptiyle tribünleri ayağa kaldırmaya hazırlanıyor!

Eczacıbaşı Dynavit, Rock'n Roar konseptiyle tribünleri ayağa kaldırmaya hazırlanıyor!

Eczacıbaşı Dynavit, Rock'n Roar konseptini kullanarak Beşiktaş karşılaşmasında sahayı rock sahnesine dönüştürecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 14:34
Eczacıbaşı Dynavit, Rock'n Roar konseptiyle tribünleri ayağa kaldırmaya hazırlanıyor!

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş karşılaşmasında Rock'n Roar konseptiyle sahayı rock sahnesine dönüştürüyor.

Yeni sezonda yeni evinde büyük bir coşkuyla karşılanan Eczacıbaşı, taraftarlarıyla yaptığı konsept maçlara devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda K-POP konseptiyle tribünleri coşturan Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu kez de rock konseptiyle fark yaratacak. 21 Şubat Cumartesi günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada tüm taraftarlar tribünde rock stilini sergileyecek.

Eczacıbaşı, spor deneyimini yalnızca saha içi performansla sınırlı tutmayan yaklaşımını Rock'n Roar konseptiyle bir adım ileri taşıyor. Maç günü fuaye alanından başlayacak aktivasyonlar, taraftarları daha kapıdan içeri girdikleri anda konseptin parçası haline getirecek. Özel deneyim alanları, interaktif etkinlikler ve sürpriz uygulamalarla zenginleşen maç günü, salon atmosferini klasik bir karşılaşmanın ötesine taşıyacak.

ROCK RİTMİYLE MAÇ ATMOSFERİ

Mücadele boyunca salonda taraftarlar sosyal medya üzerinden önerdikleri rock şarkılarıyla ritim bulacak. Böylece tribün enerjisi, müziğin ritmiyle birleşerek sahaya yansıyacak.

