MILAN-COMO maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milan-Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çizme'de heyecan San Siro'nun büyüleyici atmosferinde doruğa çıkıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası büyük bir ivme yakalayan Milan, istikrarlı gidişatını Como karşısında da sürdürerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Cesc Fabregas yönetiminde modern futbolun en güzel örneklerinden birini sergileyen Como ise dev rakibine karşı taktiksel bir sınav verecek. Ligin ilk yarısında oynanan çekişmeli mücadelenin ardından bu rövanş, Serie A'nın üst sıralarındaki dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. İşte İtalyan futbolunun iki önemli temsilcisini buluşturan bu kritik gece öncesi tüm detaylar...

Milan-Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasındaki Milan-Como karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Bu önemli randevu, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Mücadele, San Siro'da gerçekleştirilecek.

Milan-Como MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Como arasındaki bu dev kapışma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milan-Como MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas