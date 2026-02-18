CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A MILAN-COMO maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MILAN-COMO maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Milan, sahasında ligin dikkat çeken takımlarından Como’yu ağırlıyor. Ligde topladığı 53 puanla 2. sırada yer alan ve liderlik koltuğu için gün sayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmadan üç puana uzanmayı hedefliyor. Öte yandan, 41 puanla 7. sırada bulunan ve Avrupa kupaları potasını zorlayan Como ise San Siro deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki Milan-Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 14:34 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 14:39
MILAN-COMO maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milan-Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çizme'de heyecan San Siro'nun büyüleyici atmosferinde doruğa çıkıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası büyük bir ivme yakalayan Milan, istikrarlı gidişatını Como karşısında da sürdürerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Cesc Fabregas yönetiminde modern futbolun en güzel örneklerinden birini sergileyen Como ise dev rakibine karşı taktiksel bir sınav verecek. Ligin ilk yarısında oynanan çekişmeli mücadelenin ardından bu rövanş, Serie A'nın üst sıralarındaki dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. İşte İtalyan futbolunun iki önemli temsilcisini buluşturan bu kritik gece öncesi tüm detaylar...

Milan-Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasındaki Milan-Como karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Bu önemli randevu, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Mücadele, San Siro'da gerçekleştirilecek.

Milan-Como MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Como arasındaki bu dev kapışma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milan-Como MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas

ASpor CANLI YAYIN

Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Valiler Buluşması programında önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! 14:12
Necip Uysal ikinci kez baba oldu! Necip Uysal ikinci kez baba oldu! 14:04
Trabzonspor deplasmanda daha farklı! Trabzonspor deplasmanda daha farklı! 13:30
Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! 13:36
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! 13:48
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! 13:57
Daha Eski
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi! Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi! 11:35
Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılı! Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılı! 11:43
Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! 11:44
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 11:57
Göztepe'de hücum telaşı! Göztepe'de hücum telaşı! 11:57
Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı 12:03