CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor bu sezonda deplasmanda 21 puan elde etti!

Trabzonspor bu sezonda deplasmanda 21 puan elde etti!

Trabzonspor, bu sezon topladığı 45 puanın 21’ini deplasman 18’ini iç saha galibiyetlerinden elde ederken, kalan 6 puanı ise beraberliklerle hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 13:30
Trabzonspor bu sezonda deplasmanda 21 puan elde etti!

Bordo mavililer, özellikle dış sahada topladığı puanlarla dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Geçen sezon deplasmanda büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bordo mavililer, bu sezon geride kalan 22 hafta itibariyle deplasmanlarda elde ettiği galibiyetlerden 21 puan, iç saha galibiyetlerinden ise 18 puan topladı. 2024-25 sezonunda dış sahada oldukça zorlanan ve 38 haftalık periyodun tamamında yalnızca 3 deplasman galibiyeti elde eden bordo-mavililer, bu galibiyetleri 28'inci haftada göreve gelen teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde almıştı. Tekke ile birlikte Başakşehir'i 3-0, Adana Demirspor'u 1-0 ve sezonun son haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda sezonu geç açmıştı. Bordo mavili takımda bu sezon ise tablo tamamen değişti.

DIŞ SAHADA YÜKSELEN GRAFİK

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun 22'nci haftası itibarıyla deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 4-3, Çaykur Rizespor'u 2-1, Başakşehir'i 4-3 ve Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda Kocaelispor'u 2-1 ve Samsunspor'u 3-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran bordo-mavililer, bu maçlardan 21 puan topladı. Geçen sezonun tamamında 3 deplasman galibiyeti alan Trabzonspor, bu sezon henüz 22'nci hafta itibarıyla bu sayının iki katından fazlasına ulaştı.

İÇ SAHADA DA İSTİKRAR

Bordo-mavililer iç sahada ise Kocaeli'yi 1-0, Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 ve Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek iç sahadaki galibiyet sayısını 6'ya çıkaran Trabzonspor, Papara Park'ta 18 puan topladı.

DIŞ SAHADA ÖZGÜVEN MESAJI

Geçen sezon deplasmanda kırılgan bir görüntü sergileyen Karadeniz ekibi, bu sezon ise öne geçtiği maçlarda skoru koruyan, tempoyu doğru ayarlayan ve geçiş hücumlarını etkili kullanan bir yapıya büründü. Bordo-mavililer için bu sezonun en belirgin değişimi, deplasmana 'puan kaybetmemek' için değil, 'kazanmak' için giden bir takım kimliğinin oluşması oldu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan Etiyopya dönüşü açıkladı: "Terör sorunu, gündemimizden inşallah ebediyen çıkacaktır"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco konuşuyor | CANLI Tedesco konuşuyor | CANLI 12:15
Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! 12:12
Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! 11:44
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 11:57
Göztepe'de hücum telaşı! Göztepe'de hücum telaşı! 11:57
Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı 12:03
Daha Eski
Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? 11:11
Bodo Glimt-Inter maçı hangi kanalda? Bodo Glimt-Inter maçı hangi kanalda? 11:24
Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı! Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı! 11:27
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 11:32
Club Brugge-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Club Brugge-Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:34
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 11:34