CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından İtalyan basını Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:32
İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u tarihe geçen bir skorla 5-2 mağlup etti.

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Juventus'ta forma giyen ve takımın yıldız isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansı ise İtalyan basınında olumsuz yorumların yapılmasına neden oldu.

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Maçın ardından İtalyan basını tarafından yapılan oyuncu değerlendirmelerinde Kenan Yıldız hakkında yazılanlar ise şu şekilde:

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Sport Mediaset: "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir"

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Eurosport İtalya: "Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü."

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Calcio Mercato: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor.

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Virgilio Sport: "Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu."

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

90min: "Belki de kendi sahasında oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı"

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Leggo: "Kendi taraftarlarının önünde Türk oyuncu zor durumda kaldı. Ciddi bir hata Gabriel Sara'nın golüne yol açtı. Kendini kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı, ancak özellikle dizindeki sakatlıkla mücadele ettiği düşünüldüğünde, en iyi gecesi değildi. Şutu engellendi"

İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri

Corriere dello Sport: "Yıldız hayal kırıklığı yarattı. Topu kaybetti ve Gabriel Sara gol attı. İstanbul'a dönüşü tarihe geçmeyecek."

Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!"
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Terörsüz Türkiye'nin şafağı! Dünyaya örnek olacak rapor TAKVİM'de | Her PKK'lıya adli işlem ve denetim | "Umut Hakkı" olacak mı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"G.Saray'ın genetiği çok tuhaf"
Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? 11:11
Sipay Bodrum FK'nın maçı ertelendi! Sipay Bodrum FK'nın maçı ertelendi! 11:06
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Orion Stars! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Orion Stars! 10:21
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! 10:32
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! 10:41
Bucaspor 1928, Özcan Sert'i açıkladı! Bucaspor 1928, Özcan Sert'i açıkladı! 10:54
Daha Eski
"G.Saray'ın genetiği çok tuhaf" "G.Saray'ın genetiği çok tuhaf" 08:47
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maç bilgisi! Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maç bilgisi! 08:52
Serikspor-Arca Çorum FK maçı detayları! Serikspor-Arca Çorum FK maçı detayları! 09:17
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest! Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest! 09:18
G.Saray'dan tarihe geçen zafer! İlk Türk takımı oldu G.Saray'dan tarihe geçen zafer! İlk Türk takımı oldu 09:33
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 09:35