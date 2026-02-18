İtalyanlardan Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız'a flaş eleştiri
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından İtalyan basını Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:32
Sport Mediaset: "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir"
Eurosport İtalya: "Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü."
Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."
Calcio Mercato: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor.
Virgilio Sport: "Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu."
90min: "Belki de kendi sahasında oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı"
Leggo: "Kendi taraftarlarının önünde Türk oyuncu zor durumda kaldı. Ciddi bir hata Gabriel Sara'nın golüne yol açtı. Kendini kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı, ancak özellikle dizindeki sakatlıkla mücadele ettiği düşünüldüğünde, en iyi gecesi değildi. Şutu engellendi"
Corriere dello Sport: "Yıldız hayal kırıklığı yarattı. Topu kaybetti ve Gabriel Sara gol attı. İstanbul'a dönüşü tarihe geçmeyecek."
