Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır!

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Turu maçı için Fenerbahçe, Nottingham Forest karşılaşmasına hazır. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 13:48
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman dayanıklılık ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Öte yandan ameliyat olan Edson Alvarez antrenmanda yer almadı. Sakatlığını yeni atlatan Archie Brown ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Turu ilk maçında 19 Şubat'ta saat 20.45'te İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edecek.

