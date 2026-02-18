CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mert Müldür: 3 kupada da adayız

Mert Müldür: 3 kupada da adayız

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, yoğun bir sürece gireceklerini belirterek, 3 kupada da aday olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 14:55
Mert Müldür: 3 kupada da adayız

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te evinde İngiliz takımı Nottingham Forest ile oynayacak. Sarı-lacivertlilerde futbolculardan Mert Müldür, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Son maçlarda takımın değişmez oyuncusu olması ve performansıyla ilgili Müldür, "Oynamadığım zamanlar da oldu. Her zaman kendimi hazır tuttum. Antrenmanlarda hep yüzde 100'ümü verdim. Şansımı bekledim. Bence en iyi yaptığım şey buydu. Ondan dolayı mutluyum, o performansı gösterdiğim için" dedi.

"TAKIMDA ÇOK İYİ ARKADAŞLIK VAR"

Mert Müldür, takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "En önemli şey takım olmak. Çok önemli maçlara, çok zor deplasmanlara gittik. Takım arkadaşlıkları her şeyi etkiliyor. Çok zor periyoda gireceğiz. Takımda çok iyi arkadaşlık var. Bu da performansa yansıyor. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIN TÜM OYUNCULARIN ARKASINDA DURDUĞUNA İNANIYORUM"

İç sahadaki maçlarda taraftarların tepkisinin futbolculara ne denli yansıdığıyla ilgili soruya Müldür, şu yanıtı verdi:

"Bunlar futbolda normal. Oyuncuyu etkilememeli. Arada oluyor. Biz de insanız. Şu an öyle bir şey yok. Taraftarların tüm oyuncuların arkasında durduğuna inanıyorum. Birlik olduğumuz zaman, neler yapacağımızı herkes görüyor."

"3 KUPADA DA ADAYIZ"

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda 2026 yılı için neler düşündüğüne dair Mert Müldür, "Yoğun bir sürece gireceğiz. 3 kupada da adayız. Avrupa Ligi'ni de sonuna kadar götürmek istiyoruz. Milli takımda da Romanya ile oynayacağız. Benim için hayırlısı neyse o olur" dedi.

Mert Müldür, Tedesco'nun her zaman oyuncuları motive etmeye çalıştığını da söyledi.

"HER MAÇ RAKİBİ DETAYLI İZLİYORUZ"

'Her maç öncesi rakip olacağı oyuncularla ilgili analiz yapıyor musun?' sorusuna sarı-lacivertli futbolcu, "Bize her maçta tüm oyuncuların analizi geliyor. Her maç rakibi detaylı izliyoruz" diye cevap verdi.

Milli futbolcu ayrıca geçmişte Fenerbahçe'de en beğendiği futbolcunun da Alex olduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları! 15:03
N. Forest'tan resmen açıkladı! F.Bahçe maçında... N. Forest'tan resmen açıkladı! F.Bahçe maçında... 15:03
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! 14:53
Mert Müldür: 3 kupada da adayız Mert Müldür: 3 kupada da adayız 14:55
Daha Eski
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 12:15
Trabzonspor deplasmanda daha farklı! Trabzonspor deplasmanda daha farklı! 13:30
Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! 13:36
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı! 13:48
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! 13:57
Necip Uysal ikinci kez baba oldu! Necip Uysal ikinci kez baba oldu! 14:04