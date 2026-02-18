Domenico Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk turundaki Nottingham Forest maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Nottingham Forest, Aston Villa ile benzer bir takım, güç ve enerji anlamında. Çok fazla orta yapıyor, uzun top oynuyorlar. Dikine futbol anlayışları var. Zor bir maç olacak."

"ÖNGÖRÜLEMEZ BİR TAKIM OLDUK"

"4-1-2-1-2 anlayışı bu maçta da devam edecek mi?"

"İyi şey şu ki, oyuncularım farklı sistemde oynayabiliyor, her sistemde oynayabiliyorlar. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre değişebilir. Takımımızda bu kalite var. Artık rakipler için daha öngörülemez bir takım olduk."

"SİSTEM DEĞİŞEBİLİR, OYUNCULAR DEĞİŞMEZ!" 🟡🔵 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Nottingham Forest, kısa süre önce hoca değişikliği yaşadı. Sistem değişebilir ama oyuncular değişmez. Ağırlıklı olarak son iki günde oyunculara odaklandık, bireysel performanslarına… pic.twitter.com/1mWhazrQp6 — A Spor (@aspor) February 18, 2026

"MARKET DEĞERİ HER ŞEY DEĞİLDİR"

"Transfer pazarı değeri, belli bir kaliteye işaret eder. Ancak futbol bu kadar kolay değil. İngiltere'de fiyatlar çok yüksek, onların oyuncuları da her zaman 60-65 milyon Euro'luk ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık. Her bir oyuncunun belli şablonu vardır, bunu değişemezler. Bu tarz analize odaklandık."

"SİSTEM DEĞİŞEBİLİR"

"Nottingham'ın yeni bir hocası var, her şeye sıfırdan başladılar. Yeni bir hoca geldiğinde o kadar oynamayan oyuncular, oynama şansı bulabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Yeni hocaya ne yapabileceklerini göstermek isterler, sınırlarını zorlarlar. Bizim takımımız da çok motive. Bu çok önemli bir maç. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz çok motiveyiz. Sistem değişebilir. Daha önceki oyuncu 4'lü oynuyordu ama Vitor Pereira, çoğunlukla 3'lü oynatıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz esneğiz, her ikisi için de hazırız. Oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık."

🟡🔵 Domenico Tedesco: Oyuncularımızın farklı sistemlerde oynayabilmesi güzel bir şey. Bu da bizi öngörülemez bir takım yapıyor. pic.twitter.com/xmQ8mdZKHU — A Spor (@aspor) February 18, 2026

"DAHİ OLMAYA GEREK YOK"

"Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. 'Elmas' orta saha, pek çok fikirden biriydi. Kendi içimizde bunu tartıştık. Sadece ben değil yardımcılarım da var, onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bir karar alıyoruz. Karar takım için verilir, hoca için değil. Hocamızın farklı sistemlerde oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli."

"AVRUPA'DA NE KADAR ŞANSIMIZ VAR BİLMİYORUM"

"Avrupa'da ne kadar şansımız olduğunu bilmiyorum, ister yüzde 90 olsun ister yüzde 10 olsun, her şeyimizi vermeliyiz. Bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Biz her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu maç için yaklaşımımız kazanmak, sıfır hata olmalı. Öbür türlü bizi cezalandırırlar. İlk saniyeden itibaren odaklanmış olmalıyız."

"FORMASYON O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL"

"Biliyorsunuz, formasyon o kadar önemli değildir. Eğer ki 4-4-2 oynarsanız, 4-3-3, 4-5-1 oynarsanız önemli olan tabii ki oyuncular rahat olmalı mevkilerinde. Bazen oyuncuları alışık olmadığı pozisyonda oynatabiliyorsunuz ama iyi iletişim ve sahada rahat olmaları önemli. Her zaman birkaç antrenman yapıyoruz oyuncuları yapabiliyorlar mı diye görmek için. Günün sonunda oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey bu. En önemli şey oyuncu kalitesi."

❓ @ErdemAkbs: Trabzonspor maçındaki orta saha tercihiniz çok konuşuldu, sizin için "taktik dehası" yorumları yapılıyor. Bu maçta rakip için sürpriz hazırlığınız var mı? 🟡🔵 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Bu benimle alakalı değil, bir dahi olmaya gerek yok. Pek… pic.twitter.com/j9W3rlWdgc — A Spor (@aspor) February 18, 2026

"CHERIF'İ ALABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

"Sidiki Cherif'i, genç yeteneği, potansiyeli aldığınızda onunla ilgilenmek sorumluluğunuz oluyor. Biz Cherif'i alırken ona karşı dürüst ve açık olduk. Bir transfer yaptığınızda mesela belli bir yer için oyuncu aldığınızda açık olmalısınız. Ona Hedeflerimizi anlatıyoruz. Sadece 5 yıldızımız yok, kendi özgüveni çok yüksek bir oyuncu. Bunu her gün sahada görüyoruz. Çok iyi ve çok motive bir oyuncu. Birçok kalitesi olan bir oyuncu. Kendisi her tür farklı baskıyı kaldırabilecek biri. Sadece onla, sadece hocayla, sadece personelle ilgili değil; hepimiz 19 yaşındaki bu genç yeteneğe iyi bakmalıyız. Baktığında çok olgun görünüyor, vücut yapısı çok güçlü. Onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Gelecek yıllarda çok büyük etkisi olacak."

TALISCA, ASENSIO VE KEREM HAKKINDA

"Talisca en çok gol atan oyuncumuz. Bazen 10 gibi oynuyor, bazen 9 gibi oynuyor. Günün sonunda hep aynı boşlukları buluyor. Bizler için karar verici bir yıldız. Marco Asensio'nun önemi çok açık. Takıma pozitiflik katıyor, akışı sağlıyor. Kendisi de bu takımda oynamaktan çok memnun. Kerem'in zor zamanları oldu biliyorsunuz. Özellikle dışarıdan gelince böyle bir baskı... Ona her zaman kendisinden memun olduğumuzu söyledik. Presler, karşı presler, yoğun oyunu, koşuları... Artık gol de atmaya başladı. Onu mutlu görüyorum, ben de mutluyum. Ben sadece gol atıyor mu diye oyuncuyu yargılamam."

🟡🔵 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Nottingham Forest'a karşı şansımızın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Maçı kazanmak için en iyisini yapmalıyız. Her zaman, her maçı final olarak görüyoruz. pic.twitter.com/CaYmSLRrEn — A Spor (@aspor) February 18, 2026

"MERT ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

"Mert Müldür zor zamanlardan geçti. 7-8 hafta önce vücut dili farklıydı. Bu da normaldi. Ben geldiğimden beri hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Bu durum, onun hakkında birçok şeyi söylüyorum. Kendisinde Türk disiplini var. İsmail de hiç antrenman kaçırmadı. O da çok güvenilir. Yüzde yüzünü veriyor, ister oynasın ister oynamasın. Mert'e her zaman zamanın gelecek, sabırlı ol diyordum, şimdi zamanı geldi. Kendisi çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi motorumuz gibi, kanatta devamlı ileri geri gidip geliyor. Mert'ten çok memnunum. Sağ ayaklı ama solda oynuyor, solda oynamak kolay değil. Mert'e daha fazla sol ayağını kullanmasını istedim, böylece rahat oynayabilir."

"ARCHIE BROWN KADRODA OLACAK"

"Archie kadroda olacak ama çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi Semedo ve Mert ile bir akışımız var. Onların da tekrar üst seviyeye çıkmak için zamana ihtiyaçları var. Archie sadece 2 kere antrenman yaptı. Bir acelemiz yok. Edson Alvarez daha iyileşiyor, ağrısı geçti şu an. Maalesef ameliyat olma kararı aldı, bizim için önemli bir oyuncu."

"PEREIRA'YA BİR MESAJ GÖNDERMEK İSTEMEM"

"Vitor Pereira'ya bir mesaj göndermek istemem. Maç Pereira'ya karşı Tedesco değil. Hocalar arası bir maç olmayacak. Almanya'da zor zamanlar geçirdi Vitor, bu işi yapmak kolay değildi. Fenerbahçe'yi biliyor tabii ki. O da Kadıköy'e döndüğü için memnundur. Atmosferin, taraftarın büyüklüğünden bahsetmişti daha önce, çok haklı."