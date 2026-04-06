Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 21:44
Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, finalde yarın saat 19.00'da Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Erkan Türker

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Galvez)

Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25

Süre: 126 dakika

