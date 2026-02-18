CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! "Söyledikleri şeyleri duymaları..."

Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! "Söyledikleri şeyleri duymaları..."

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında Vinicus Jr., Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı söylemde bulunduğunu iddia etmesinin ardından karşılaşmaya ara verilmişti. Portekiz ekibi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 13:36
Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! "Söyledikleri şeyleri duymaları..."

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Devler Ligi'nde olay: Vini Jr sahayı terk etti! Devamını Oku BUNU DA OKU

BENFICA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Benfica, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekiz ekibinden yapılan paylaşımda, "Görüntülerin de gösterdiği gibi, aradaki mesafe göz önüne alındığında, Real Madrid oyuncularının duyduklarını söyledikleri şeyleri duymaları mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA
