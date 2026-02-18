Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! "Söyledikleri şeyleri duymaları..."

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Vinicius Junior, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

BENFICA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Benfica, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekiz ekibinden yapılan paylaşımda, "Görüntülerin de gösterdiği gibi, aradaki mesafe göz önüne alındığında, Real Madrid oyuncularının duyduklarını söyledikleri şeyleri duymaları mümkün değil." ifadelerine yer verildi.