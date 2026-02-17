CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi maçında ortalık karıştı! Vinicius Junior sahayı terk etti

Şampiyonlar Ligi maçında ortalık karıştı! Vinicius Junior sahayı terk etti

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında İspanyol ekibinin yıldız ismi Vinicius Junior sahayı terk etti. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 01:08 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 01:12
Şampiyonlar Ligi maçında ortalık karıştı! Vinicius Junior sahayı terk etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın sahasında Real Madrid'i konuk ettiği maçta ırkçılık skandalı yaşandı.

Real Madrid, maçın 51. dakikasında Vinicius Junior'ın attığı golle 1-0 öne geçti ancak yıldız oyuncu abartılı gol sevinci sebebiyle sarı kart gördü.

SAHAYI TERK ETTİ!

Golden bir dakika sonra Vinicius Jr,, maçın 52. dakikasında Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunduğu gerekçesiyle sahayı terk etti.

Bu gelişme sonrası mücadelenin hakemi François Letexier maçı durdurdu.

"BANA MAYMUN DEDİ"

Vinicius Jr, sahayı terk etmeden önce hakeme doğru gitti ve Benfica forması giyen Prestianni'nin formasıyla ağzını kapatarak kendisine 'maymun' dediğini söyledi.

MOURINHO YANINA GİTTİ

Vinicius Junior'un sahayı terk etmesi sonrası Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yıldız ismin yanına gitti.

Önce Vinicius Junior ile konuşan ve sahaya geri dönmeye ikna eden Mourinho, Mbappe ve diğer isimleri de sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.

