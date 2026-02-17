CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik tarihi skorla mağlup ederek tur kapısını araladı. Cimbom'un bu zaferi yabancı basında da manşetlere taşındı. İşte dış basında sarı kırmızılı ekibin galibiyeti sonrası yazılanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 00:33 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 00:39
Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u sahasında konuk etti.

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Sarı kırmızılılar iki golle geriye düşse de mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı ve son 16 turu kapısını sonuna kadar araladı.

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Cimbom'un bu tarihi zaferi dünya basınında da manşet oldu. İşte Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç hakkında atılan manşetler...

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Juve için tarihi hezimet: Galatasaray 5-2'lik farklı skorla darmadağın etti! Son 16 turu için artık mucize gerekiyor. (La Gazzetta)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı! İtalyan ekibi iki farklı öne geçse de maçı 5-2 kaybetti. (The Guardian)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Nefes kesen ilk maçta Galatasaray Juventus'a 5 attı. (BBC Sport)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Juventus'u ezdi! Yaşlı Kadın 2-1 önde bitirdiği ilk yarıdan sonra dağıldı, Galatasaray rakibini sahadan sildi. (Foot Mercato)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray'ın 5'lik darbesi Juventus'u nakavtın eşiğine getirdi. Harika bir ikinci yarı sonrası G.Saray son 16 kapısını sonuna kadar açtı. (Marca)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Juventus, İstanbul'da yine kabusu yaşadı. Galatasaray'ın 5-2'lik farklı galibiyeti sonrası artık bir mucize gerek. (Tutto Mercato)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Juve felaketi! İstanbul'daki RAMS Park'ın ateşi Juventus'u yaktı. 67. dakikada Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İtalyan ekibi Türkler karşısında 5-2'lik skorla ezildi. (AS)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

5-2! Galatasaray, Juventus'u parçaladı. (Bild)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Felaket ikinci yarı Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde turun çok uzağına itti. Galatasaray ikinci yarıya 2-1 geri girmesine rağmen 67. dakikada rakibinin 10 kişi kalması sonrası maçı 5-2'lik skorla kazanmayı bildi. (A Bola)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçta 10 kişilik Juventus'u bozguna uğrattı. (CNA)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Eski Sao Paulo'lu Sara'dan muhteşem gol! Galatasaray, Juventus'u nefes kesen bir maçta adeta ezdi ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir avantaj elde etti (ESPN Brezilya)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Juventus'u farklı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çok yaklaştı (UOL Brezilya)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Juventus, İstanbul'da aşağılandı! Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla dağıttı (Filmogaz)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u dağıttı ve zor duruma soktu (Record)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, 10 kişilik Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde mağlup etti. Strese sokan bir atmosferde Juventus ilk yarıyı 2-1 önde bitirse de, 10 kişi kalması sonrası Galatasaray'on baskılarına direnemedi ve maçı 5-2 kaybetti. (beIN SPORTS)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Noa Lang yıldızlaştı, Galatasaray turun ilk maçında kükredi ve Juventus'a 3 gollük üstünlük kurdu. (Flashscore)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Siyah beyazlılar Osimhen ve Lang karşısında yıklıdı. (Football Italia)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Siyah beyazlılar unutulmayacak gecede Türk devi karşısında tarihi bir hezimet yaşadı. (Opta Analyst)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray karşısındaki 5-2'lik yenilgi sonrası Juventus'un dağ aşması gerekecek. (JuveFC.com)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında 10 kişilik Juventus'u tarumar etti. (RFI)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Juventus'u Şampiyonlar Ligi ilk tur maçında hırpaladı. (TSN)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Şampiyonlar Ligi'nde Koopmeiners, Juventus'a yetmedi. Galatasaray beş gol attı, ikisi eski Napoli oyuncusu Noa Lang'dan geldi. (Calcio Mercato)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Juventus'a 5-2'lik skorla hezimeti yaşattı. (BolaVIP)

Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik skorla Juventus'u paramparça etti! (Foot Africa)

G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa...
G.Saray koridorlarında büyük sevinç!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Etiyopya'da net mesaj: Afrika'da çatışma istemiyoruz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray evinde tarih yazdı!
Okan Buruk: İnanılmaz mutluyuz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devler Ligi'nde olay: Vini Jr sahayı terk etti! Devler Ligi'nde olay: Vini Jr sahayı terk etti! 01:08
Jhon Duran yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kavga etti! Jhon Duran yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kavga etti! 00:47
Spalletti: Bedeli çok ağır oldu Spalletti: Bedeli çok ağır oldu 23:46
Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler? 00:33
Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! 00:33
G.Saray koridorlarında büyük sevinç! G.Saray koridorlarında büyük sevinç! 00:46
Daha Eski
Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! 21:52
G.Saray'dan tarihi galibiyet! İşte güncel ülke puanımız G.Saray'dan tarihi galibiyet! İşte güncel ülke puanımız 23:02
Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti? 23:03
G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... 23:15
G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? 23:18
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı bilgileri Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı bilgileri 23:21