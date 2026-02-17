Galatasaray'ın Juventus'u dağıttığı maç sonrası yabancı basından flaş manşet!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik tarihi skorla mağlup ederek tur kapısını araladı. Cimbom'un bu zaferi yabancı basında da manşetlere taşındı. İşte dış basında sarı kırmızılı ekibin galibiyeti sonrası yazılanlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 00:33 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 00:39
Juve için tarihi hezimet: Galatasaray 5-2'lik farklı skorla darmadağın etti! Son 16 turu için artık mucize gerekiyor. (La Gazzetta)
Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı! İtalyan ekibi iki farklı öne geçse de maçı 5-2 kaybetti. (The Guardian)
Nefes kesen ilk maçta Galatasaray Juventus'a 5 attı. (BBC Sport)
Galatasaray, Juventus'u ezdi! Yaşlı Kadın 2-1 önde bitirdiği ilk yarıdan sonra dağıldı, Galatasaray rakibini sahadan sildi. (Foot Mercato)
Galatasaray'ın 5'lik darbesi Juventus'u nakavtın eşiğine getirdi. Harika bir ikinci yarı sonrası G.Saray son 16 kapısını sonuna kadar açtı. (Marca)
Juventus, İstanbul'da yine kabusu yaşadı. Galatasaray'ın 5-2'lik farklı galibiyeti sonrası artık bir mucize gerek. (Tutto Mercato)
Juve felaketi! İstanbul'daki RAMS Park'ın ateşi Juventus'u yaktı. 67. dakikada Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İtalyan ekibi Türkler karşısında 5-2'lik skorla ezildi. (AS)
5-2! Galatasaray, Juventus'u parçaladı. (Bild)
Felaket ikinci yarı Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde turun çok uzağına itti. Galatasaray ikinci yarıya 2-1 geri girmesine rağmen 67. dakikada rakibinin 10 kişi kalması sonrası maçı 5-2'lik skorla kazanmayı bildi. (A Bola)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçta 10 kişilik Juventus'u bozguna uğrattı. (CNA)
Eski Sao Paulo'lu Sara'dan muhteşem gol! Galatasaray, Juventus'u nefes kesen bir maçta adeta ezdi ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir avantaj elde etti (ESPN Brezilya)
Galatasaray, Juventus'u farklı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çok yaklaştı (UOL Brezilya)
Juventus, İstanbul'da aşağılandı! Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla dağıttı (Filmogaz)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u dağıttı ve zor duruma soktu (Record)
Galatasaray, 10 kişilik Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde mağlup etti. Strese sokan bir atmosferde Juventus ilk yarıyı 2-1 önde bitirse de, 10 kişi kalması sonrası Galatasaray'on baskılarına direnemedi ve maçı 5-2 kaybetti. (beIN SPORTS)
Noa Lang yıldızlaştı, Galatasaray turun ilk maçında kükredi ve Juventus'a 3 gollük üstünlük kurdu. (Flashscore)
Siyah beyazlılar Osimhen ve Lang karşısında yıklıdı. (Football Italia)
Siyah beyazlılar unutulmayacak gecede Türk devi karşısında tarihi bir hezimet yaşadı. (Opta Analyst)
Galatasaray karşısındaki 5-2'lik yenilgi sonrası Juventus'un dağ aşması gerekecek. (JuveFC.com)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında 10 kişilik Juventus'u tarumar etti. (RFI)
Galatasaray, Juventus'u Şampiyonlar Ligi ilk tur maçında hırpaladı. (TSN)
Şampiyonlar Ligi'nde Koopmeiners, Juventus'a yetmedi. Galatasaray beş gol attı, ikisi eski Napoli oyuncusu Noa Lang'dan geldi. (Calcio Mercato)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Juventus'a 5-2'lik skorla hezimeti yaşattı. (BolaVIP)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik skorla Juventus'u paramparça etti! (Foot Africa)
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.