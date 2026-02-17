CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray evinde tarih yazdı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

G.Saray evinde tarih yazdı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Temsilcimiz Galatasarayi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu maçtan 5-2'lik tarihi bir skorla galip ayrıldı ve rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantaj elde etti. İşte mücadeleden detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 19:36 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 22:55
G.Saray evinde tarih yazdı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Temsilcimiz Galatasarayi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu maçtan 5-2'lik tarihi bir skorla galip ayrıldı ve rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantaj elde etti.

İŞTE MÜCADELEDEN DAKİKALAR:

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! Devamını Oku BUNU DA OKU

16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1

21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

G.Saray'da maç öncesi flaş gelişme! Icardi... Devamını Oku BUNU DA OKU

32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1

38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Devamını Oku BUNU DA OKU

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Noa Lang, filelerle buluşturdu. 2-2

58. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Roland Salla'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafa vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu penaltı noktası sağında önünde bulan Lucas Torreira'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Davinson Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

67. dakikada orta alanında sağında topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, Juan Cabal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Danny Makkelie, Cabal'i ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi.

75. dakikada Lloyd Kelly'nin hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Noa Lang'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden kaleci Michele Di Gregorio'nun üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 4-2

86. dakikada Leroy Sane'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Victor Osimhen, pasını Sacha Boey'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gitti. 5-2

İşte G.Saray-Juventus maçının golleri Devamını Oku BUNU DA OKU

Galatasaray bu golle sahadan tam 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin rövanşı 25 Şubat günü Torino'da oynanacak.

