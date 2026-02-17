CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk: İnanılmaz mutluyuz!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu kritik mücadeleden 5-2'lik skorla tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk heyecan dolu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:26 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:31
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu kritik mücadeleden 5-2'lik skorla tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk heyecan dolu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor.

İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız.

Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak.

