CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Juventus karşısında tarih yazdı! İşte güncel ülke puanımız

Galatasaray Juventus karşısında tarih yazdı! İşte güncel ülke puanımız

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte mücadelenin ardından güncel ülke puanımız...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:02 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:09
Galatasaray Juventus karşısında tarih yazdı! İşte güncel ülke puanımız

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti.

Galatasaray Juventus karşısında tarih yazdı! İşte güncel ülke puanımız

Cimbom bu karşılaşmadan 5-2'lik tarihi bir skorla galip ayrıldı.

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

İşte karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız...

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

1- İNGİLTERE: 111.797

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

2- İTALYA: 96.446

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

3- İSPANYA: 90.484

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

4- ALMANYA: 87.331

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

5- FRANSA: 78.927

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

6- PORTEKİZ: 69.226

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

7- HOLLANDA: 66.595

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

8- BELÇİKA: 60.850

Galatasaray play-off'ta mücadele edecek! İşte güncel UEFA ülke puanımız

9- TÜRKİYE: 49.475

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! 21:52
F.Bahçe'den Alvarez açıklaması! Sağlık durumu... F.Bahçe'den Alvarez açıklaması! Sağlık durumu... 21:24
Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması! Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması! 20:19
G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! 20:28
G.Saray'da maç öncesi flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da maç öncesi flaş gelişme! Icardi... 20:49
İşte G.Saray-Juventus maçının golleri İşte G.Saray-Juventus maçının golleri 21:15
Daha Eski
Pereira'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Pereira'dan flaş Fenerbahçe sözleri! 16:25
Dev maç öncesi kritik detaylar Dev maç öncesi kritik detaylar 16:35
Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK 16:37
F.Bahçe Beko yarı finale yükseldi! F.Bahçe Beko yarı finale yükseldi! 17:30
G.Saray evinde tarih yazdı! G.Saray evinde tarih yazdı! 17:40
Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:20