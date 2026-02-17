Galatasaray Juventus karşısında tarih yazdı! İşte güncel ülke puanımız
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte mücadelenin ardından güncel ülke puanımız...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:02 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:09
1- İNGİLTERE: 111.797
2- İTALYA: 96.446
3- İSPANYA: 90.484
4- ALMANYA: 87.331
5- FRANSA: 78.927
6- PORTEKİZ: 69.226
7- HOLLANDA: 66.595
8- BELÇİKA: 60.850
9- TÜRKİYE: 49.475
10- ÇEKYA: 47.225
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.