Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş için büyük avantaj yakaladı. Mücadele, Juventus'un ev sahipliğinde Torino'da gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:43
Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekipleriyle sahasında oynadığı son 13 müsabakayı kaybetmedi.
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminin ilk golünü Juventus'a karşı attı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.