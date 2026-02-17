CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş için büyük avantaj yakaladı. Mücadele, Juventus'un ev sahipliğinde Torino'da gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:43
Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CİMBOM RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Turun ikinci karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Torino kentinde oynanacak.

Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, İtalya deplasmanında turu geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekipleriyle sahasında oynadığı son 13 müsabakayı kaybetmedi.

Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminin ilk golünü Juventus'a karşı attı.

G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak?
Okan Buruk: İnanılmaz mutluyuz!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan Etiyopya'da net mesaj: Afrika'da çatışma istemiyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan tarihi galibiyet! İşte güncel ülke puanımız
G.Saray evinde tarih yazdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? G.Saray'ın Devler Ligi'nde sıradaki rakibi kim olacak? 23:18
G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa... 23:15
F.Bahçe'den Alvarez açıklaması! Sağlık durumu... F.Bahçe'den Alvarez açıklaması! Sağlık durumu... 21:24
Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! 21:52
G.Saray'dan tarihi galibiyet! İşte güncel ülke puanımız G.Saray'dan tarihi galibiyet! İşte güncel ülke puanımız 23:02
Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Juventus maçı kaç kaç bitti? 23:03
Daha Eski
G.Saray evinde tarih yazdı! G.Saray evinde tarih yazdı! 17:40
Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:20
Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak? Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak? 19:35
Özbek: Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz! Özbek: Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz! 20:14
Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması! Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması! 20:19
G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! 20:28