Muğlalı Hokeyciler Avrupa sahnesinde!

Muğla spor tarihinde bir ilke imza atan 8 hokey sporcusu ve antrenör Serkan Şen, Gürcistan'ın köklü ekiplerinden Ukimerioni Kutaisi takımına transfer olarak Avrupa arenasına adım attı. Sağlık kontrollerinden geçen kafile, zorlu şampiyona öncesi hazırlıklarına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde Tiflis'te düzenlenen "Tiflis Kupası"nı müzesine götürerek tüm dikkatleri üzerine çeken Muğlalı sporcular, bu başarılarının ardından Ukimerioni Kutaisi takımıyla resmi sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Muğla kafilesi, Gürcistan temsilcisi adına Eurohockey Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ter dökecek.

Tiflis'in Akhmetelli bölgesinde kampa giren antrenör Serkan Şen ve 8 sporcu, çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Black Sea Spor Salonu'nda gerçekleştirilen idmanlarda sporcuların yüksek enerjisi ve hırsı dikkat çekiyor.

Organizasyon ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan başarılı antrenör Serkan Şen, Gürcistan'da gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Buradaki temel hedefimiz, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk 3 içerisine girerek kürsüye çıkmak. Disiplinli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. En büyük temennimiz, bu zorlu süreci kazasız belasız tamamlayıp, başarıyla memleketimiz Muğla'ya dönmektir "ifadesi kullanıldı.