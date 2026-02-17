CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bu sezonun başında sarı-lacivertli ekipten gönderilip Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'nun takımının Real Madrid ile oynayacağı Devler Ligi mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında söylediği o sözler dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 11:27
Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlüğünü yapan ve bu sezonun başında sarı-lacivertli ekibin yollarını ayırması sonrası Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, takımının Real Madrid'i ağırlayacağı mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

Portekizli teknik adam, Real Madrid'e olası dönüş olasılığıyla ilgili "Real Madrid'e elimden gelen her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi verdim ve hepsi bu. Bir profesyonel böylesine kalıcı bir izlenim bırakarak bir kulüpten ayrıldığında sonsuza dek süren bir bağ oluştuğuna inanıyorum.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

12 yıl önce ayrılmış olmama rağmen dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarıyla her karşılaştığımda aynı duyguyu yaşıyorum. İnsanlar benimle benzer bir duyguya sahipler, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyorlar ve genel olarak, insanlar bana saygı duyuyorlar. Bu harika." İfadelerine yer verdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile en son ne zaman konuştuğu sorulan Mourinho'nun verdiği cevap ise dikkat çekti.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

"PEREZ BANA 'TEKRAR ÜST DÜZEY BİR KULÜBE KATILDIĞIN İÇİN MUTLUYUM' DEDİ"

Portekizli teknik adam, "En son konuştuğumuz zaman Benfica'ya imza attığım zamandı. Bana bir mesaj gönderdi ve 'José, tekrar büyük bir kulüpte olduğun için çok mutluyum' dedi. En son o zamandı. Burada oynadığımızda (Real Madrid'le) gelmedi, Lizbon'da değildi, onu selamlama fırsatım olmadı. Umarım yarın buradadır, yoksa önümüzdeki hafta Madrid'de olur. Başkanla, ailesiyle büyük bir dostluğum var, durum bu. Saklayacak bir şey yok." İfadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gönderilip Benfica'nın başına geçtiğinde düzenlenen imza töreninde yaptığı "Kendi seviyeme döndüm" açıklaması ile de sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı.

G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
G.Saray'a Barcelona'dan transfer müjdesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Bahçeli "Umut Hakkı" dedi Öcalan "iyileştirme" istedi! İmralı'daki 12. görüşmenin arka planı: Entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçildi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asensio eski hocasını pişman etti!
G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! 11:19
Göztepe son haftalarda zorlanıyor! Göztepe son haftalarda zorlanıyor! 11:12
Monaco-PSG maçı hangi kanalda? Monaco-PSG maçı hangi kanalda? 10:46
Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:48
Benfica-Real Madrid maç bilgileri! Benfica-Real Madrid maç bilgileri! 10:59
Galatasaray'dan teşekkür beratı! Galatasaray'dan teşekkür beratı! 11:02
Daha Eski
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Galatasaray-Juventus maçından son notlar! Galatasaray-Juventus maçından son notlar! 09:31
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:38
Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu! Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu! 10:09
Borussia Dortmund-Atalanta maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund-Atalanta maçı hangi kanalda? 10:16
Ziraat Bankkart'ın rakibi Trentino Itas! Ziraat Bankkart'ın rakibi Trentino Itas! 10:23