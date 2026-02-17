Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Florentino Perez Benfica'ya imza attığımda bana..."
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bu sezonun başında sarı-lacivertli ekipten gönderilip Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'nun takımının Real Madrid ile oynayacağı Devler Ligi mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında söylediği o sözler dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 11:27
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile en son ne zaman konuştuğu sorulan Mourinho'nun verdiği cevap ise dikkat çekti.
"PEREZ BANA 'TEKRAR ÜST DÜZEY BİR KULÜBE KATILDIĞIN İÇİN MUTLUYUM' DEDİ"
Portekizli teknik adam, "En son konuştuğumuz zaman Benfica'ya imza attığım zamandı. Bana bir mesaj gönderdi ve 'José, tekrar büyük bir kulüpte olduğun için çok mutluyum' dedi. En son o zamandı. Burada oynadığımızda (Real Madrid'le) gelmedi, Lizbon'da değildi, onu selamlama fırsatım olmadı. Umarım yarın buradadır, yoksa önümüzdeki hafta Madrid'de olur. Başkanla, ailesiyle büyük bir dostluğum var, durum bu. Saklayacak bir şey yok." İfadelerini kullandı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gönderilip Benfica'nın başına geçtiğinde düzenlenen imza töreninde yaptığı "Kendi seviyeme döndüm" açıklaması ile de sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı.
