Benfica-Real Madrid maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica-Real Madrid maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbol dünyasının gözü Portekiz’e çevriliyor. Lig aşamasını 15 puanla 9. sırada tamamlayan kupanın gediklisi Real Madrid, 5 puanla 24. sıradan play-off biletini kapan Benfica’ya konuk oluyor. Milli yıldızımız Arda Güler’in kadrosunda yer aldığı konuk ekip, deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken; Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ateşli taraftarı önünde büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Tarihi rekabette yeni bir sayfanın açılacağı bu kritik müsabaka, futbolseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. İşte Benfica-Real Madrid maçı muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 10:59
Benfica-Real Madrid maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek yolda hata payı artık sıfıra indi. Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalabilmek için Estadio da Luz'un büyüleyici atmosferinde karşı karşıya geliyor. Lig etabında beklenen ivmeyi tam yakalayamayan ancak tecrübesiyle her zaman favori olan İspanyol devi, Portekiz'in zorlu deplasmanında taktiksel bir sınav verecek. Ev sahibi Benfica ise savunma disiplini ve hızlı hücum silahlarıyla dev rakibini durdurmanın planlarını yapıyor. Hem prestij hem de tur yolunda kritik önem taşıyan bu dev maç öncesi tüm detaylar netleşti. İşte Benfica-Real Madrid maçının detayları ve muhtemel 11'ler...

Benfica-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Lig play-off ilk maçı kapsamındaki Benfica-Real Madrid karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.

Benfica-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Benfica-Real Madrid karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak. Bu dev mücadele, TRT Tabii Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Benfica-Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Benfica-Real Madrid MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Vinicius, Mbappe, Güler

G.Saray'a Barcelona'dan transfer müjdesi!
Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Bahçeli "Umut Hakkı" dedi Öcalan "iyileştirme" istedi! İmralı'daki 12. görüşmenin arka planı: Entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçildi
Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu!
Asensio eski hocasını pişman etti!
