CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kadın A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda hedefe ilerliyor!

Kadın A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda hedefe ilerliyor!

Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2027 Dünya Kupası Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 10:39
Kadın A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda hedefe ilerliyor!

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Kıragası, "B Ligi'nde artık tecrübeliyiz, şimdi daha iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takım'da Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, hafta sonu başlayacak kampla ilgili değerlendirmede bulundu. Malta ve Kuzey İrlanda maçlarıyla yeni bir serüvenin başlangıcını yapacaklarını ifade eden Kıragası, "Bu maçlar için çok heyecanlıyız. Her turnuvayı yeni bir başlangıç olarak görüyor ve oyunumuzu pozitif yönde geliştirmeye odaklanıyoruz. Turnuva boyunca oyunun her anında yüksek seviye motivasyonla iyi bir futbol çıkarmak istiyoruz. Çünkü artık bu tecrübeye sahibiz. Kolay olmayan bir gruptayız ancak maksimum düzeyde çalışıp iyi sonuçlar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İYİ TANIDIĞIMIZ PENDİK STADI'NDA GRUPLARA GÜZEL BİR SONUÇLA BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kadın A Milli Takımın, son iki sezondur B Ligi'ndeki yerini koruduğunu ve bunun çok kıymetli olduğunu ifade eden Necla Güngör Kıragası, "Üçüncü sezonumuzda da bu istikrarı sürdürmek ve oyunumuzun üzerine koyarak daha da yukarıya çıkmak istiyoruz. Bunun için bizler uzun bir süredir teknik heyetimizle birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Rakiplerimizi analiz ediyoruz. Oyuncularımızı en iyi şekilde bu zorlu maçlara hazırlamak istiyoruz. Takımımız ile Avrupa Şampiyonası için play-off oynamıştık. Şimdi Dünya Kupası'na giden yolda yine iyi işlere imza atmayı hedefliyoruz. Artık çok iyi tanıdığımız, iyi bildiğimiz Pendik Stadı'nda; Malta karşısında iyi bir sonuç alıp Kuzey İrlanda deplasmanına moralli gitmek istiyoruz. Umarım bu yolda tüm güzellikler bizimle olur" diye konuştu.

Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
G.Saray'a Barcelona'dan transfer müjdesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Bahçeli "Umut Hakkı" dedi Öcalan "iyileştirme" istedi! İmralı'daki 12. görüşmenin arka planı: Entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu!
Asensio eski hocasını pişman etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! 11:19
Göztepe son haftalarda zorlanıyor! Göztepe son haftalarda zorlanıyor! 11:12
Monaco-PSG maçı hangi kanalda? Monaco-PSG maçı hangi kanalda? 10:46
Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:48
Benfica-Real Madrid maç bilgileri! Benfica-Real Madrid maç bilgileri! 10:59
Galatasaray'dan teşekkür beratı! Galatasaray'dan teşekkür beratı! 11:02
Daha Eski
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Galatasaray-Juventus maçından son notlar! Galatasaray-Juventus maçından son notlar! 09:31
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:38
Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu! Oh performansıyla ülkesinde gündem oldu! 10:09
Borussia Dortmund-Atalanta maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund-Atalanta maçı hangi kanalda? 10:16
Ziraat Bankkart'ın rakibi Trentino Itas! Ziraat Bankkart'ın rakibi Trentino Itas! 10:23