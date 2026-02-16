Türkiye Sigorta Basketbol Milli Takımlarının forma sırt sponsoru oldu!

Türkiye Sigorta, A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarına verdiği desteği yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla sürdürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğinin detayları, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katılımıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Anlaşma kapsamında Türkiye Sigorta'nın logosu Kadın ve Erkek Milli Takımların forma sırtlarında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kurum olarak milli sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Çakmak, uluslararası arenada ülkeyi başarıyla temsil eden milli takımların yanında olmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Biz faaliyetlerimizin odağındaki milli sorumluluk anlayışıyla Türkiye'nin sigortası olma hedefiyle çalışıyoruz. Ay Yıldızlı formayı taşımak büyük bir gurur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Türkiye adını taşımanın verdiği sorumluluk ve gururla, milli değerlerden aldığımız güçle sektörümüzde öncü bir rol üstleniyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Geçen yıl da Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarının ana sponsorluğunu üstlendiklerini anımsatan Çakmak, "Bu yıl ise işbirliğimizi bir adım ileri taşıyarak sponsorluk sözleşmemizde desteğimizi sürdürüyor ve milli formada sırtta yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu güçlü birliktelikle Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İŞBİRLİĞİ, BİR SPONSORLUK İLİŞKİSİNİN ÇOK ÖTESİNDE"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da işbirliğinin Türk basketbolu için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, Türkiye Sigorta ile yürütülen işbirliğinin yalnızca sponsorluk ilişkisi olmadığını vurgulayarak, "İşbirliği, bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde, Türk basketbolunun bugününü güçlendiren ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefleyen güçlü bir ortaklığı temsil ediyor." ifadelerine yer verdi.

İşbirliğinin aynı zamanda Türk basketbolunun bugününü güçlendiren ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefleyen güçlü bir ortaklık olduğunu dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta'yla yol arkadaşlığımız Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu ile başladı. Geçtiğimiz yıl Milli Takımlarımıza verdikleri destekle birlikte bu iş birliği yeni bir aşamaya geçti. Bu geldiğimiz noktada, bu işbirliğinin hem kulüpler düzeyinde hem de milli takım düzeyinde devam ediyor olması bizim için son derece kıymetlidir. Türk basketboluna duyulan bu güven, federasyonumuzun güçlü ve istikrarlı bir yapı inşa etme hedefinin de en önemli göstergelerinden biridir. Artan sponsorluk anlaşmalarımız ve uzun soluklu işbirliklerimiz, basketbolumuzun kurumsal gücünün her geçen gün daha da sağlamlaştığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu güçlü ortaklığın Türk basketboluna uzun yıllar boyunca değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."