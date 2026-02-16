CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Palmberg Schwerin'e konuk olacak!

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turunda Alman kulübü Palmberg Schwerin ile mücadele edecek. 17 Şubat'ta oynanacak olan maç TSİ 20.00'de başlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:00
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, 17 Şubat'ta deplasmanda Alman kulübü Palmberg Schwerin ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek 3'üncülük yolunda önemli bir galibiyet alan başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Palmberg Schwerin'e konuk olacak.

Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Eşleşmedeki rövanş maçı ise 24 Şubat'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

