CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Leroy Sane Juventus'a karşı forma giyecek mi? Okan Buruk açıkladı!

Leroy Sane Juventus'a karşı forma giyecek mi? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 12:08 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 12:33
Leroy Sane Juventus'a karşı forma giyecek mi? Okan Buruk açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

LEROY SANE OYNAYACAK MI? OKAN BURUK AÇIKLADI

"Leroy Sane 3 gündür takımla çalışıyor. Şu an oynayabilecek durumda. Yarın bizimle beraber olacak."

"AVANTAJ İSTİYORUZ"

Juventus'un iyi oyuncuları olduğunu, iyi bir teknik adamlarının olduğunu biliyoruz. Zor dönemden geçiyorlar. İyi oynuyorlar ama kazanamadıkları karşılaşmalar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek. Çok zor maçlar olacak. Kendi sahamızda kazanarak, avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maç bitemeyecek. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek. İnşallah ilk maçı kazanır ve taraftarlarımızla kutlarız.

"ŞANSIMIZ VAR AMA..."

Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Yine hücum yapacağız, yine savunma yapacağız. İki maç var ve dengeli olmak durumundayız. Bazen iyi savunmalar maç kazandırır. Taraftarlarımızla bunu yapacağız. Önemli bir galibiyet alma şansımız var ama karşımızda iyi bir takım olacak. Onları da önemsemek gerekiyor.

Barış Alper'den Noa Lang yorumu Devamını Oku BUNU DA OKU

"KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜ"

Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapmanız lazım. Rakiplerde iyi oyuncular var, sizi cezalandırırlar. Atletico Madrid maçında ikinci yarı iyi savunma yaptık.

Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki senede eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü.

LEMINA'NIN İLK MAÇTA OLMAMASI HAKKINDA

"Mario Lemina gibi oyuncuların varlığı çok önemli. Savunma direnci için fiziksel anlamda önemli olurdu. Onun olmadığı ortamda, diğer oyuncularımız da benzer direnci göstereceklerdir. İkinci maçta olacak. "İlk maç mı olsun, ikinci maç mı olsun?" diye sorsaydınız, ikinci maçı seçerdim. Oyuncular kendileri için de önemli bir maça çıkacak."

Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP'deki kavga kuvveden fiile geçti! Silivri'de Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel gerilimi | Gökhan Günaydın truva mı yapacak?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Spalletti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe eski yıldızını transfer etti F.Bahçe eski yıldızını transfer etti 11:57
Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı 11:38
Kyrie Irving'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek Kyrie Irving'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek 11:35
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 11:33
Juventus'tan sakatlık açıklaması! Juventus'tan sakatlık açıklaması! 11:29
Türk Telekom-Trabzonspor maçı detayları! Türk Telekom-Trabzonspor maçı detayları! 11:21
Daha Eski
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:19
Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! 11:00
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı bilgileri Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı bilgileri 10:59
Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finalinde! Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finalinde! 10:40
Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 10:38
Galatasaray'a Jelert piyangosu! Galatasaray'a Jelert piyangosu! 10:32