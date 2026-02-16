CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz'dan Noa Lang yorumu

Barış Alper Yılmaz'dan Noa Lang yorumu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan takım arkadaşı Noa Lang ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 12:33
Barış Alper Yılmaz'dan Noa Lang yorumu

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü Juventus'u konuk edecek Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk ile basın toplantısı düzenledi.

Yıldız oyuncu, Juventus forması giyen milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız ile ilgili, "Taraftarlarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. İnşallah Juventus karşılaşmasını kazanırız. Kenan Yıldız ile konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Bize karşı iyi oynasın ama biz kazanalım." yorumunu yaptı.

"NOA LANG ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU"

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang ile ilgili de konuşan Barış Alper, "Galatasaray büyük bir kulüp, gelen oyuncular da iyi oyunculardır. Noa Lang, iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Hocamız kime görev verirse, formayı o hak ediyordur." ifadelerini kullandı.

