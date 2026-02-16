EuroLeague Women şampiyonluğu için mücadelede eden Fenerbahçe Opet'ten ses getiren bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda da sarı-lacivertli formayı terleten WNBA yıldızı Breanna Stewart'ı transfer etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünya Yıldızı Breanna Stewart yeniden Fenerbahçe Opet'te! 💛💙✍️

Kazandığı tarihi başarılar, imza attığı rekorlar ve geçmişten bugüne dek kadrosunda yer alan dünya yıldızlarıyla Türk Sporuna büyük bir marka değeri kazandıran Türk Basketbolunun Lokomotifi takımımız, çok büyük bir anlaşmaya daha imza attı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda Çubuklu formamızı giyen, ilk EuroLeague Women şampiyonluğumuzu kazandığımız kadronun en önemli parçalarından biri olan Dünya Yıldızı forvet Breanna Stewart ile anlaşmaya varmıştır.

Zaragoza'da düzenlenecek EuroLeague Women Final Six organizasyonu öncesi Nisan ayında takıma katılacak oyuncumuz Breanna Stewart, üçüncü Avrupa Şampiyonluğu yolunda Çubuklu formamızla mücadele edecektir.

Breanna Stewart'a 'Ailemize yeniden hoş geldin!' diyor, sarı lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.