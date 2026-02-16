Gabriel Sara transfer olmak istediği takımı açıkladı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da Gabriel Sara dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Brezilyalı futbolcu, transfer olmayı hayal ettiği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:39
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK"
"Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım oldu ve o müziği duyduğunuzda, orada olmanın her şeye değdiğini hissediyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde beklentiler her zaman çok yüksek. Juventus'un çok güçlü bir rakip, üst düzey bir takım olduğunu biliyoruz. Burada herkes, taraftarlar, kulüp, bu turu geçmeyi gerçekten çok istiyor. Galatasaray, 20 yıldan fazla önce Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bu yüzden insanlar bir üst tura yükselmeyi ve bu turnuvada tarih yazmaya devam etmeyi hayal ediyor."
"SAO PAULO'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜMDE BİLE SABIRSIZLANIYORUM"
"Hayalim hala yaşıyor. Sao Paulo'ya kesinlikle döneceğim... Daha fazlasını başaramadığım için bir hayal kırıklığı hissediyorum. Bazen dönmeyi düşündüğümde bile sabırsızlanıyorum çünkü orada inanılmaz yıllar geçirdim ve daha nice yıllar geçirmek istiyorum. Şu anda aklımda bu yok ama çok uzak olmayan bir gelecekte odak noktam bu olacak. Daha önce de söylediğim gibi, kariyerimin sonunda koşamaz veya katkıda bulunamaz halde Sao Paulo'ya dönmek istemiyorum. İyi bir zamanda, iyi oynayarak, kulübe değer katarak ve şampiyonluklar kazanarak geri dönmek istiyorum."
"GÜNÜMÜZ FUTBOL TAHMİN EDİLEMEZ"
"Günümüz futbolu çok tahmin edilemez çünkü çok fazla değişken var. Maç öncesinde açık görünen şeyler, sahada her zaman geçerli olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin kendisi de bunu gösterdi. Dünya futbolunun devlerinden Liverpool ile karşılaştık ve son derece zor bir maçı kazanmayı başardık. Öte yandan, favori olarak Union Saint-Gilloise ile karşılaştık ve kaybettik."
"JUVENTUS MAÇI HARİKA OLACAK"
"Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, sürprizlere daha fazla alan açıyor ve küçük takımlara yarışmada büyüme fırsatı veriyor. Harika bir takıma karşı çok zor bir maç olacağını biliyoruz, ancak elemeleri geçeceğimize inanıyoruz. Zihnim yerinde, sezon boyunca, ulusal lig de dahil olmak üzere, olumlu bir dönemden geçiyorum. Harika bir maç olacağından eminim ve bir üst tura yükselmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"GALATASARAY VE FENERBAHÇE GİBİ KULÜPLERDE OYNUYORSANIZ..."
"Brezilya'da futbolun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz, büyük bir tutku ama burada olanlar gibi bir şey hiç görmedim. İnsanlar her zaman futbolla yaşıyor, özellikle Galatasaray veya Fenerbahçe gibi kulüplerde oynuyorsanız. Yoğunluk seviyesi daha da yüksek."
"TÜRKİYE'DE ATMOSFER GERÇEKÜSTÜ"
"Gol atmak sizi ilgi odağı haline getiriyor ve burada gol atan herkese büyük bir tutkuyla yaklaşıyorlar. Gol attığınızda tam bir çılgınlık oluyor. Sokağa çıkıyorsunuz ve neredeyse yürüyemiyor ya da rahatlayamıyorsunuz. Evimin yakınlarında arabaların beni takip ettiği, taraftarların korna çalıp dikkatimi çekmeye çalıştığı zamanlar oldu. Burada iyi iş çıkarırsanız çok sevgi görüyorsunuz ve çok fazla neşe yaşıyorsunuz. Türkiye'de futbol oynayan herkes için atmosfer gerçeküstü."
"SAO PAULO'DA ÇOK MUTLUYDUM AMA..."
"Sao Paulo'da geride bırakılmış birçok hikaye var. Kulübe 13 yaşındayken geldim, neredeyse orada büyüdüm. Tüm çocukluğum ve ergenliğim orada geçti. Sao Paulo'da çok mutluydum, gerçekten çok. Ancak sportif açıdan bakıldığında, daha fazlasını başaramamış olmanın verdiği bir hayal kırıklığı hissi var. Benim jenerasyonum genç takımlarda çok iyi yıllar geçirdi, Copinha (Sao Paulo Gençler Kupası), Copa do Brasil (Brezilya Kupası) ve diğer şampiyonluklar kazandık ve bu coşkuyu profesyonel seviyeye taşıdık. Kendi adıma konuşacak olursam, Brezilya Şampiyonası'nı, Copa do Brasil'i, mümkün olan her şeyi kazanmak isteyerek yükseldim. Paulista şampiyonluğunu kazandık, bu özel bir şeydi ama yine de daha fazlası olabilirdi hissi vardı. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Sao Paulo'nun domine ettiği dönemleri izleyerek büyüyen herkes, bunu A takımla yaşamanın hayalini kurmuştur. Ben de bunu yaşamak istiyordum."
"2020'DE KAÇIRDIĞIMIZ ŞAMPİYONLUK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDI"
"2020'de harika bir takımla ve iyi oynamamıza rağmen şampiyonluğu elimizden kaçırmamız benim için en büyük hayal kırıklığıydı. Bu yenilgi beni derinden etkiledi; günlerce bunun üzerine düşündüm. Bu duyguyu bugüne kadar taşıyorum, daha fazlasını yapabileceğim ve Sao Paulo'ya hala bir şeyler borçlu olduğum duygusu. Çok şeyi hak eden bir kulüp ve ben hala onun için daha fazlasını yapmak istiyorum."
"FERNANDO DINIZ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
"Fernando Diniz (Dönemin Sao Paulo teknik direktörü) hayatımda inanılmaz derecede önemli. Ondan bahsetmek bile hassas bir konu çünkü kariyerimin başlangıcında kilit isimlerden biriydi. Onu her zaman babama benzer bir şekilde gördüm. Bende geliştirebileceğim ve takımın hizmetine sunabileceğim bir yetenek gördüler. Birçok durumda, kendime güvendiğimden daha çok bana güvendiklerine inanıyorum. Diniz'in beni takımda tuttuğu için basın ve taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kaldığını gördüm. Sonunda bunu gerçekten potansiyelime inandığı için yaptığını anladım. Onu futbolda diğerlerinden ayıran şey bu. Diniz, yaptığı işi yürekten ve tutkuyla yapıyor. Medyanın veya insanların beklentilerine göre hareket etmiyor, dış baskılardan etkilenmiyor. Kararlarına yüreğini koyuyor. Harika bir profesyonel ve benim için yaptığı her şey için ona son derece minnettarım."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.