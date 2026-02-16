Juventus'tan sakatlık açıklaması! O isim Galatasaray maçında yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u ağırlayacak.Mücadele öncesinde İtalyan ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Inter maçında oyuna sonradan giren ve sağ baldırından sakatlık yaşayan Emil Holm'un 2 haftalık tedavi süreci sonrası durumunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Ara transfer döneminde Bologna'dan Juventus'a kiralanan Emil Holm, 2 maçta forma giydi.