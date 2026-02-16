CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Juventus'tan sakatlık açıklaması! O isim Galatasaray maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u sahasında ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi İtalyan ekibi, Inter maçında sakatlanan Emil Holm'un tedavisinin 2 hafta süreceğini belirtirken Holm, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:29
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u ağırlayacak.Mücadele öncesinde İtalyan ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Inter maçında oyuna sonradan giren ve sağ baldırından sakatlık yaşayan Emil Holm'un 2 haftalık tedavi süreci sonrası durumunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Ara transfer döneminde Bologna'dan Juventus'a kiralanan Emil Holm, 2 maçta forma giydi.

