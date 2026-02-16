CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Atletizm Para Atletizm Milli Takımından tarihi başarı!

Para Atletizm Milli Takımından tarihi başarı!

Türkiye Para Atletizm Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 17. Dubai World Para Athletics Grand Prix organizasyonunda başarıya imza attı. İşte detaylar...

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 10:31
Para Atletizm Milli Takımından tarihi başarı!

Türkiye Para Atletizm Milli Takımı, 10-13 Şubat 2026 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 17. Dubai World Para Athletics Grand Prix organizasyonunda tarihi bir başarıya imza attı.

Toplamda 3 sporcu ile katıldığımız bu prestijli organizasyonda millilerimiz; 3 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanarak Dubai'de İstiklal Marşımızı üç kez dinlettiler.

PİSTTE VE SAHADA ENGEL TANIMADIK

Hamide Doğangün (T53): 400 metre yarışında Altın Madalyanın sahibi olurken, 100 metrede de Gümüş Madalya kazandı.

Hamid Haydari (F57): Hem Cirit Atma hem de Gülle Atma branşlarında rakiplerini geride bırakarak çifte Altın Madalya ile organizasyona damga vurdu.

Zübeyde Süpürgeci (T54): 100 metrede sergilediği hırslı mücadeleyle Bronz

Madalyayı ülkemize kazandırdı.

FEDERASYON BAŞKANI KARADAĞ, "DUBAİ'DE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK"

Başkan Ahmet Karadağ şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası sonrası ilk önemli sınavımızda gücümüzü gösterdik. Sezonun başlangıcı olması nedeniyle performansların henüz gelişim aşamasında olmasına rağmen elde ettiğimiz 5 madalya, doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Mevcut performans düzeyimizi sezon başı için normal ve ümit verici görüyoruz. İnanıyorum ki olimpiyat kotası sürecinde, önümüzdeki müsabakalarda çok daha yüksek derecelerle halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz. Potansiyelimize güvenimiz tamdır" diyerek sporcuları tebrik etti.

''Kartal'ın kanatları hala kırık''
Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP'deki kavga kuvveden fiile geçti! Silivri'de Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel gerilimi | Gökhan Günaydın truva mı yapacak?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan kritik karar! Juventus maçı öncesi...
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı... Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı... 10:15
Yeliz Başa, Çin Süper Ligi'nde! Yeliz Başa, Çin Süper Ligi'nde! 10:03
Okan Buruk'tan kritik karar! Juventus maçı öncesi... Okan Buruk'tan kritik karar! Juventus maçı öncesi... 10:01
Amed Sportif Faaliyetler'de flaş ayrılık Amed Sportif Faaliyetler'de flaş ayrılık 09:49
F.Bahçe için Guirassy iddiası! F.Bahçe için Guirassy iddiası! 09:45
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:41
Daha Eski
Sane'den flaş talep! Juventus maçında... Sane'den flaş talep! Juventus maçında... 09:33
Tedesco'da sürpriz gelişme! Ülkesinden talip çıktı Tedesco'da sürpriz gelişme! Ülkesinden talip çıktı 09:18
Zecorner Kayserispor beraberlikte istikrarlı! Zecorner Kayserispor beraberlikte istikrarlı! 09:15
All-Star'da parkeye çıkan Alperen tarihe geçti! All-Star'da parkeye çıkan Alperen tarihe geçti! 09:04
''Kartal'ın kanatları hala kırık'' ''Kartal'ın kanatları hala kırık'' 08:47
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23