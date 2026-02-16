Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hakan Balta'nın sarı-kırmızılı takıma oynayan oğlu Çağrı Balta, sarı-kırmızılıların kendisine önerdiği sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Hakan Balta'nın oğlunun Galatasaray'da kalması için sunduğu şart ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 10:15
Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 2008 doğumlu yıldız adayı, Galatasaray'ın kendisine sunduğu sözleşme teklifini kabul etmedi.
Sarı-lacivertlilerin mayıs ayında 18 yaşına girecek olan Çağrı Balta ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.
Galatasaray'ın profesyonel sözleşme vermek için çağrıda bulunduğu Çağrı Hakan Balta'ya verilen süre bu akşam doluyor.
17 yaşındaki futbolcu, yapılan 2.5 senelik teklifi kabul etmezse A takımla antrenmanlara alınmayacak.
Milliyet'in haberine göre; 15 Mayıs'ta 18 yaşına girecek ve amatör olarak transfer yapabilecek olan Çağrı Balta'nın ailesinin, oğullarını Fenerbahçe'ye götürmek konusunda karar verdikleri belirtildi.
Bu arada Çağrı'nın babası Hakan Balta'nın görüşmelerde sarı-kırmızılı yetkililere, "6 maçta 11'de oynar" maddesini sözleşmeye koydurmak istediği öğrenildi.
Galatasaray cephesinin ise bu teklifi kabul etmediği bildirildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.