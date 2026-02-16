CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hakan Balta'nın sarı-kırmızılı takıma oynayan oğlu Çağrı Balta, sarı-kırmızılıların kendisine önerdiği sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Hakan Balta'nın oğlunun Galatasaray'da kalması için sunduğu şart ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 10:15
Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Galatasaray altyapısından Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'den bir bomba hamle daha geldi.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin genç yıldızı Çağrı Balta ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

A Takım'da süre bulamayacağını düşünen 17 yaşındaki santraforun kulüpten ayrılma kararı aldığı aktarıldı.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan 2008 doğumlu yıldız adayı, Galatasaray'ın kendisine sunduğu sözleşme teklifini kabul etmedi.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Sarı-lacivertlilerin mayıs ayında 18 yaşına girecek olan Çağrı Balta ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Galatasaray'ın profesyonel sözleşme vermek için çağrıda bulunduğu Çağrı Hakan Balta'ya verilen süre bu akşam doluyor.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

17 yaşındaki futbolcu, yapılan 2.5 senelik teklifi kabul etmezse A takımla antrenmanlara alınmayacak.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Milliyet'in haberine göre; 15 Mayıs'ta 18 yaşına girecek ve amatör olarak transfer yapabilecek olan Çağrı Balta'nın ailesinin, oğullarını Fenerbahçe'ye götürmek konusunda karar verdikleri belirtildi.

Galatasaray'da Çağrı Balta krizi büyüyor! Hakan Balta'nın şartı...

Bu arada Çağrı'nın babası Hakan Balta'nın görüşmelerde sarı-kırmızılı yetkililere, "6 maçta 11'de oynar" maddesini sözleşmeye koydurmak istediği öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amed Sportif Faaliyetler'de flaş ayrılık Amed Sportif Faaliyetler'de flaş ayrılık 09:49
F.Bahçe için Guirassy iddiası! F.Bahçe için Guirassy iddiası! 09:45
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:41
Sane'den flaş talep! Juventus maçında... Sane'den flaş talep! Juventus maçında... 09:33
Tedesco'da sürpriz gelişme! Ülkesinden talip çıktı Tedesco'da sürpriz gelişme! Ülkesinden talip çıktı 09:18
Zecorner Kayserispor beraberlikte istikrarlı! Zecorner Kayserispor beraberlikte istikrarlı! 09:15
Daha Eski
Al-Star'da parkeye çıkan Alperen tarihe geçti! Al-Star'da parkeye çıkan Alperen tarihe geçti! 09:04
''Kartal'ın kanatları hala kırık'' ''Kartal'ın kanatları hala kırık'' 08:47
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23