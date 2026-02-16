Sane'den flaş talep! Juventus maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıktan dönen Leroy Sane'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Yıldız futbolcudan İtalyan deviyle oynanacak mücadele öncesi flaş bir talep geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Alman yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sakatlanmıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.
2 haftalık tedavinin ardından sakatlığı geçen Leroy Sane, Juventus maçıyla birlikte sahalara geri dönmek istiyor.
OYNAMAK İSTİYOR
Alman yıldız, Juventus karşılaşmasında oynamak istediğini teknik heyete iletti.
Juventus maçı öncesi teknik heyetle görüşen Leroy Sane, "Oynamak istiyorum. Fedakarlığa hazırım." dedi.
TEKNİK HEYET RİSKE GİRMEK İSTEMİYOR
Galatasaray'da teknik heyet ise 30 yaşındaki futbolcuyu rövanş maçını da düşünerek riske etmek istemiyor.
Leroy Sane'nin, Juventus ile salı günü oynanacak ilk maçta kulübede hamle oyuncusu olarak yer alması bekleniyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
