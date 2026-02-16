CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıktan dönen Leroy Sane'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Yıldız futbolcudan İtalyan deviyle oynanacak mücadele öncesi flaş bir talep geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 09:33
Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

Sarı-kırmızılılarda dev mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biriyse Leroy Sane'nin durumu oldu.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

Alman yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sakatlanmıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

2 haftalık tedavinin ardından sakatlığı geçen Leroy Sane, Juventus maçıyla birlikte sahalara geri dönmek istiyor.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

OYNAMAK İSTİYOR

Alman yıldız, Juventus karşılaşmasında oynamak istediğini teknik heyete iletti.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

Juventus maçı öncesi teknik heyetle görüşen Leroy Sane, "Oynamak istiyorum. Fedakarlığa hazırım." dedi.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

TEKNİK HEYET RİSKE GİRMEK İSTEMİYOR

Galatasaray'da teknik heyet ise 30 yaşındaki futbolcuyu rövanş maçını da düşünerek riske etmek istemiyor.

Sane'den flaş talep! Juventus maçında...

Leroy Sane'nin, Juventus ile salı günü oynanacak ilk maçta kulübede hamle oyuncusu olarak yer alması bekleniyor.

