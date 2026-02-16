Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, 38 yaşında Çin Süper Ligi'nde!

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Liaoning'in kadrosuna dahil oldu. Kariyerinin Türkiye ile birlikte 13'üncü, Asya'nın ise 7'nci farklı ülkesinde mücadele edecek 38 yaşındaki Başa, ilk kez bir Çin kulübünün formasını giyecek.

Yeliz Başa, yaptığı açıklamada, "Dünyanın ve Asya'nın birçok ülkesinde voleybol oynadım, çok sayıda şampiyonluk kazandım. Asya'da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Kendisine olan güvenlerinden dolayı Liaoning Kulübüne ve teknik heyetine teşekkür eden Başa, "Çin, kariyerimdeki 13. ülke olacak. Çin Süper Ligi'nde forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Eksik parçayı tamamlamak, yani hayalimi gerçekleştirmek için Liaoning takımındayım. İyi hazırlandım. Kendimi iyi hissediyorum. Bana güvenen kulübüm için elimden gelenin en iyisini sahada yapacağım." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA FORMA GİYDİĞİ ÜLKELER VE TAKIMLAR

Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor için mücadele eden Yeliz Başa, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da formasını giydi.

Kariyerinin önemli bölümünü yurt dışında geçiren tecrübeli oyuncu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in ardından son olarak Çin'de ter dökecek.

Daha önce Çekya, Arnavutluk, Porto Riko, İtalya ve ABD liglerinde de mücadele veren Başa'nın yurt dışında forma giydiği ülke ve takımlar şöyle: