TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!
Galatasaray'da sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton kadrosuna kiralanan Elias Jelert için flaş bir gelişme yaşanıyor. Genç oyuncunun son haftalardaki başarılı performansı, İngiliz kulübünün sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmasını gündeme getirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 10:33
Savunmadaki sağlam duruşu, bire birlerdeki başarısı ve hücuma verdiği destek maçın kilit noktaları arasında yer aldı.
Bu başarılı performansın ardından Southampton yönetimi, Danimarkalı yıldız için sözleşmede yer alan 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.
Genç oyuncunun hem yaşı hem de gelişim potansiyeli göz önüne alındığında, opsiyonun kullanılması artık gündemin ön sıralarında bulunuyor.
Danimarkalı oyuncu bu sezon 11 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.
