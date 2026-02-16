TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

İlk haftalarda adaptasyon süreci yaşayan genç oyuncu, özellikle son dönemdeki istikrarlı oyunuyla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Leicester City maçında sahada sergilediği mücadele ve etkili performans, Jelert'in takım için ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.