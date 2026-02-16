CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

Galatasaray'da sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton kadrosuna kiralanan Elias Jelert için flaş bir gelişme yaşanıyor. Genç oyuncunun son haftalardaki başarılı performansı, İngiliz kulübünün sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmasını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 10:33
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

Sezon başında Championship ekiplerinden Southampton kadrosuna katılan Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

İlk haftalarda adaptasyon süreci yaşayan genç oyuncu, özellikle son dönemdeki istikrarlı oyunuyla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

Geçtiğimiz hafta oynanan Leicester City maçında sahada sergilediği mücadele ve etkili performans, Jelert'in takım için ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

Savunmadaki sağlam duruşu, bire birlerdeki başarısı ve hücuma verdiği destek maçın kilit noktaları arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

Bu başarılı performansın ardından Southampton yönetimi, Danimarkalı yıldız için sözleşmede yer alan 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

Genç oyuncunun hem yaşı hem de gelişim potansiyeli göz önüne alındığında, opsiyonun kullanılması artık gündemin ön sıralarında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Elias Jelert piyangosu!

Danimarkalı oyuncu bu sezon 11 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.

