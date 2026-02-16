CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erkek Basketbol Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Safiport Erokspor ile Fenerbahçe Beko, kupada kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise “Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:01
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle...

Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Safiport Erokspor ile Fenerbahçe Beko, Erkek Basketbol Türkiye Kupası maçında kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Ziraat Bankası Türkiye Kupası maçları, yayıncı spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Safiport Erokspor- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ise ASPOR ekranlarında canlı yayınlanacak. Peki, Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAFİPORT EROKSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı, 17 Şubat Salı günü saat 20:30'da oynanacak.

SAFİPORT EROKSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Safiport Erokspor ile Fenerbahçe Beko arasındaki TBF Erkekler Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

SAFİPORT EROKSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NASIL İZLENİR?

Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçı A Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

ZİRAAT BANKASI BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:

17 Şubat Salı:

18.00 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)

20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

18 Şubat Çarşamba:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Gain (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

