Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı izle! Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Haliç'in iki yakasını karşı karşıya getiren mücadelede Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Kasımpaşa taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Kasımpaşa Fatih Karagümrük derbisi, hem alt sıraları hem de puan tablosundaki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Peki, Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük karşılaşması bugün futbolseverlerle buluşacak. İstanbul derbisi niteliği taşıyan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa muhtemel ilk 11: Gianniotis, Corecki, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Diabate, Demirbay, Ouanes, Kahveci, Gueye

Fatih Karagümrük muhtemel 11: Grbic, Esgaio, Biraschi, Çınar, Kurukalip, Kranevitter, Özcan, Serginho, Larsson, Kalaycı, Babicka

