İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Luciano Spalletti...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti için sezon başında Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 12:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Juventus'un İtalyan Teknik Direktörü Luciano Spalletti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Ağustos ayında Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığından önce Beşiktaş'ın 66 yaşındaki çalıştırıcıya teklif yaptığı ortaya çıktı.

Ancak Spalletti'nin siyah-beyazlı ekibin teklifini geri çevirdiği de belirtildi.

Eylül 2023'te İtalya Milli Takımı'nın başına geçen Spalletti, Haziran 2025'te milli takımdan ayrılmıştı. Ağustos ayında kapısını çalan Beşiktaş'ı reddeden başarılı teknik adam, Igor Tudor'un yerine 30 Ekim'de Juventus teknik direktörlüğüne getirildi.

Sezona oldukça sıkıntılı başlayan Juventus'ta iyi bir grafik sergileyen 66 yaşındaki Spalletti, takımın yükselişe geçmesine önemli rol oynadı. Bu sezon siyah-beyazlı ekiple 23 maça çıkarken 1.96 puan ortalaması yakaladı.

İŞTE O HABER





