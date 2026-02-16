CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Avrupa'da 337. kez sahne alacak!

Galatasaray, Avrupa'da 337. kez sahne alacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus'u konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336 müsabakada 119 galibiyet, 127 mağlubiyet yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:20
Galatasaray, Avrupa'da 337. kez sahne alacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat'ta İtalya'nın Juventus takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 337. maçına çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 336 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 127 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 509 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"DEVLER LİGİ"NDE 166. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 166. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 130 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 40 beraberlik ve 81 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 173 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 274 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

AVRUPA'DA SON 18 MÜSABAKANIN 12'SİNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 8'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 18 karşılaşmada 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

SON 26 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 5 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 26 müsabakada 5 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 26 karşılaşmada 5 galibiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi130323266131221
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi104403628168141
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam33611990127460509

DİĞER
