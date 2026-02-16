Fenerbahçe için Serhou Guirassy iddiası! Alman basını transferi duyurdu
Fenerbahçe üç kulvarda mücadelesini sürdürürken yeni sezonun transfer planlaması için de düğmeye bastı. Alman basını, Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Serhou Guirassy için devrede olduğunu iddia etti. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 09:45
29 yaşındaki forvetin sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu, ancak bu bedelin ödenmesinin şu aşamada düşük ihtimal olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Guirassy'nin Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu ifade ediliyor.
Haberde, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip eden takımlar arasında yer aldığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına bir süredir forvet arayışlarını sürdürdüğü biliniyor.
Teknik heyetin, hem fizik gücü yüksek hem de bitiriciliği ön planda olan bir golcü profili üzerinde durduğu kaydediliyor.
Gineli forvet bu sezon Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 32 maçta görev aldı.
Yıldız oyuncu 15 gol 3 asistlik katkı sağladı.
