Genç Erkekler Milli Takımı, Havalı Tabanca'da gümüş madalya kazandı!

Genç Erkekler Milli Takımı, Havalı Tabanca'da gümüş madalya kazandı!

Havalı Tabanca Genç Erkekler Milli Takımı, Bulgaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 16:56
Genç Erkekler Milli Takımı, Havalı Tabanca'da gümüş madalya kazandı!

Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Havalı Tabanca Genç Erkekler Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentinde devam eden Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda havalı tabanca genç erkekler kategorisinde Fahrettin Can Er, Ahmet Oğuz Sayar ve Ataberk Kaymakoğlu'ndan oluşan milli takım, 1707 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada havalı tabanca genç kadınlar finalinde yarışan milli sporculardan Zeynep Kılıç ise organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Burgaz kentinde düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'da 8 Şubat'ta sona ermişti.

