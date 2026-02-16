CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası Türk Telekom-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Türk Telekom-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı basketbolseverleri ekran başına kilitliyor. Türk Telekom ile Trabzonspor, kupada yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Peki Türk Telekom - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:21 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 11:29
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Türk Telekom-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom-Trabzonspor maçı canlı izle!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda kritik çeyrek final karşılaşması! Türk Telekom ile Trabzonspor, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Basketbolseverler "Maç hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtını arıyor. Türk Telekom-Trabzonspor basketbol maçı A SPOR ekranlarında canlı yayınlanacak. A Spor canlı izleme linki ve maçın detayları haberimizde...

TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı başlıyor. Türk Telekom-Trabzonspor çeyrek final mücadelesi 17 Şubat Salı günü oynanacak. Karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Türk Telekom-Trabzonspor maçı canlı izlemek için tıklayın

ZİRAAT BANKASI TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası; 20-22 Şubat tarihlerinde Dörtlü Final organizasyonuyla sahibini bulacak.

ZİRAAT BANKASI BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:

17 Şubat Salı:

18.00 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)

20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

18 Şubat Çarşamba:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Gain (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe için Guirassy iddiası!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
