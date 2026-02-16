Spor yazarları RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ersin çok kurtardı doğru ama yediği iki golde de hatası vardı. Ersin ayağına gelen şeyin bomba olmadığını ve panikleyip arkasında rakip olan arkadaşına bu meşin yuvarlağı göndermemesi gerektiğini artık öğrenmeli. Ayrıca ceza sahası ortasındaki topa çıkan Ersin kardeşim, altı pastaki topa neden çıkmadı ve Bertuğ'tan o golü nasıl yedi bunun da cevabını kendine versin. Mümkünse ayna karşısında yapsın bu konuşmayı ve kendi gözlerinin içine baksın!..