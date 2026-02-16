Spor yazarları RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi ve dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o yazılar... (BJK Spor haberleri)
İlk yarı biterken Rashica'ya kontrolsüz girişinde Ömer Ali ye net sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. İlk yarıyı kartsız bitirmeye çalışmak başarı değildir olanı vermelisin. Başakşehir 50'de penaltı bekledi önce Djalo'nun kapalı kol-eline gelen top ve sonra Selke-Agbadou mücadelesinde devam kararları doğru. Murillo'ya çıkan sınırda sarı kart doğruydu. Maçta majör pozisyon yoktu, oyuncular centilmendi. Bu da hakem Mehmet Türkmen adına şanstı.
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ ''OH'' DEDİ
Beşiktaş maça ön alanda baskıyla başlamalıydı. Özellikle Başakşehir'in oyun kurulumunda kilit rol üstlenen stoper Opoku'ya doğru ve sürekli bir pres uygulanmadı. Bu tercih, ev sahibinin oyunu rahat kurmasına; Beşiktaş'ın ise baskı yemesine neden oldu. Direkten dönen top ve ardından Ersin Destanoğlu'nun iki müthiş kurtarışı siyah-beyazlıları oyunda tuttu. Ancak Djalo'nun hediye golüyle işler iyice zora girdi. İlk yarının sonlarına doğru tablo değişti. Güney Koreli Oh'un Opoku'ya yaptığı doğru baskı hatayı getirdi. Kazanılan top sonrası gelen gol Beşiktaş'a moral verdi.
İkinci yarıda Başakşehir oyunu kontrol eden taraftı. Beşiktaş savunmada kaldı. Ersin bir kez daha sahne aldı ve kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Oh'un akıl dolu asistinde, sahanın en iyilerinden Orkun Kökçü klasını konuşturdu ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. Maçın yıldızı tartışmasız Ersin'di. Dört pozisyonda kalesinde devleşti. Aferin evlat; gözlerinden öpüyorum. Agbadou hava toplarında güven verdi.
Cerny'nin form düşüşü sürüyor. Olaitan etkisiz kaldı. Murillo ise inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Maçın sonlarında Mustafa Hekimoğlu, çok çalışmasının mükâfatını alarak klas bir gole imza attı ve takımına üç puanı getirdi.
Özkaynak düzeninden çıkan Ersin'in takımı ayakta tutması, yine özkaynaktan yetişen Mustafa Hekimoğlu'nun da skora imza atması Beşiktaş için çok ama çok değerliydi. Beşiktaş belki futbol olarak tatmin etmedi ama dünkü galibiyetle derin bir "Oh" çekti. Mehmet Türkmen'in belki her kararı doğru değildi; ancak oyunu gereksiz düdüklerle durdurmadı.
TURGAY DEMİR - TAKIM İNANDI!
Beşiktaş'ın ara transferde aldığı oyuncuları görünce, "Sergen Yalçın beraberlik takımı kuruyor" diye düşünmüştüm. Dün Başakşehir maçı öncesi hocanın, "Kontrollü oynayacağız" açıklamasını dinleyince artık kesinlikle eminim; "beraberlik yeter" diyor... Kesinlikle hiçbir Beşiktaşlının kabul edebileceği bir şey değil bu!.. Başakşehir homojen bir takım, sahanın her yerini dengeli kullanmaya çalışıyorlar.
Attıkları iki golün dışında en az dört tane de Ersin'in kurtardığı var… Beşiktaş da attığı üç gol dışında bir o kadar da kaçırdı. Yani iki takım adına da çok kontrollü bir maç değildi. Ya da şöyle diyelim maç ikinci yarıda Sergen hocanın kontrolünden çıkmış olmalı!.. Çünkü takım son dakikalarda yediği golü hazmedemedi, pes etmedi… Siyah-Beyazlı oyuncular, adeta "Beraberlik bize yetmez" dercesine rakip kaleye yüklendiler ve harika paslaşmalar sonrasında genç Mustafa işi bitirdi.
Ersin çok kurtardı doğru ama yediği iki golde de hatası vardı. Ersin ayağına gelen şeyin bomba olmadığını ve panikleyip arkasında rakip olan arkadaşına bu meşin yuvarlağı göndermemesi gerektiğini artık öğrenmeli. Ayrıca ceza sahası ortasındaki topa çıkan Ersin kardeşim, altı pastaki topa neden çıkmadı ve Bertuğ'tan o golü nasıl yedi bunun da cevabını kendine versin. Mümkünse ayna karşısında yapsın bu konuşmayı ve kendi gözlerinin içine baksın!..
OH yine attı ve bir de asist yaptı. Harikaydı Güney Koreli… Sahanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Bu çocuk daha iyi olacak ona şüphe yok ama Kartal'ın kanatları hala kırık… Kanatsız da uçulmuyor ki…
