İzmir'de gol sesi çıkmadı! Göztepe ile Zecorner Kayserispor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Göztepe puanını 41 yaptı. Düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor ise 16 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherni'nin pasında Bokele ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

22'nci dakikada Cardoso'nun sol kanattan getirdiği topa Onugkha vurdu, savunmadan seken top kornere gitti.

28'inci dakikada Miroshi'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Bilal topu son anda üstten çeldi.

47'nci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Janderson'un kullandığı taç atışında Godoi kafayı vurdu, Kayserispor kalecisi Bilal son anda topu çelerek büyük tehlikeyi önledi.

63'üncü dakikada Göztepe'de ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65'inci dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Krastev'in şutunda yan direk gole izin vermedi.

72'nci dakikada sol kanattan hızlı çıkan Göztepe'de Antunes topla buluştu, İsviçreli oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

77'nci dakikada Kayesirspor tehlikeli geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onugkha'nın şutunda kaleci Lis son anda topu çelmeyi başardı. Müsabaka başladığı gibi sona erdi.