CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti!

Fenerbahçe Medicana Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 18:38
Fenerbahçe Medicana Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk setinde Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla rakibine 9-5'lik üstünlük kurdu. Sonrasında mola alıp toparlanan Galatasaray, Patry'nin sayısıyla 4-0'lık seri yakalayarak durumu 9-9'a getirdi. Beraberlik sonrası oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla 7-0'lık seri yaptı (10-17). Fenerbahçe Medicana, devamında hata yapmadığı seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci seti, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in smaçlarıyla sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, setin ortalarında sarı-kırmızılı oyuncu Alonso'nun da topu dışarı göndermesiyle 15-11 öne geçti. Sonrasında toparlanan Galatasaray HDI Sigorta, Alonso'nun bloğuyla farkı 1'e indirdi (15-16). Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Galatasaray HDI Sigorta, Ahmet Tümer'in de bloğuyla iyi başladığı üçüncü sette 3-0 öne geçti. Sonrasında Ngapeth ve Adis Lagumdzija'nın smaçlarıyla skor üreten sarı-lacivertliler, setin ortalarında 15-12'lik üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın devamında hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

- Sadettin Saran, maçı salonda izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.

G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık soygun "SİSTEM" işi mi? Soruşturma çift koldan sürüyor | Taç Döviz'den kaçırılan paralar ve İBB bağlantısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Sambacı orta saha!
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz 18:21
Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! 18:10
Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! 18:08
"Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" "Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" 18:06
Napoli-Roma maçı detayları! Napoli-Roma maçı detayları! 18:01
Gaziantep FK'dan maç sonu hakem tepkisi! Gaziantep FK'dan maç sonu hakem tepkisi! 17:45
Daha Eski
Anadolu Efes Kai Jones'un sözleşmesini uzattı! Anadolu Efes Kai Jones'un sözleşmesini uzattı! 17:36
Torino-Bologna maçı detayları Torino-Bologna maçı detayları 17:32
Göztepe-Zecorner Kayserispor | CANLI Göztepe-Zecorner Kayserispor | CANLI 16:26
G.Saray'da Juventus maçı hazırlıkları G.Saray'da Juventus maçı hazırlıkları 16:24
Anadolu Efes Trabzonspor'u devirdi Anadolu Efes Trabzonspor'u devirdi 16:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 15:50