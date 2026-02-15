Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! "Bizim dışımızda bir konu"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Bugün kadroya bakarsanız, yüzde 50 oranında değişiklik var. Aldığımız 5 oyuncu da başlayacak. Oyunu farklılaştırmayı düşündük. Güvenli oyun sistemi üzerine çalıştık. Kontrollü oynayan bir Beşiktaş görebiliriz. Daha pozisyon oyunu oynayan, mücadele gücü yüksek bir oyun planlıyoruz. Başakşehir deplasmanı her zaman zordur. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. İyi oynamak, kazanmak istiyoruz. Namağlup serimiz var. Umarım iyi bir oyunla kazanırız."

LİGDE BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNDE YER ALAN TAKIMLARIN PUAN KAYBETMESİ HAKKINDA

"Bizim dışımızda bir konu, ilgilendiğimiz bir konu değil. Zor maç oynayacağız. Planlarımızı ona göre yaptık. Kazanmak için ne yapacağımızın da farkındayız. İyi ve güzel bir oyunla galip geliriz."