Napoli-Roma MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 25. hafta, haftanın en dikkat çeken randevularından birine sahne oluyor. Napoli ile Roma kozlarını paylaşacak. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, son haftalarda yaşadığı sürpriz puan kayıplarını telafi etmenin peşinde. 49 puanla 3. sırada bulunan mavi-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışından kopmamak istiyor. Konuk ekipte ise Gian Piero Gasperini önderliğinde net bir hedef var: Deplasmandan galibiyetle dönüp puanları eşitlemek. Roma cephesi, kritik virajda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Öte yandan milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giyip giymeyeceği de merak konusu. Peki, Napoli-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Napoli-Roma maçı 15 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

NAPOLI-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Roma maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Zeki Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soule, Pellegrini; Malen