Lyon-Nice MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 22. hafta, üst sıraları ve alt hattı yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleye sahne olacak. Lyon sahasında Nice'i ağırlayacak. Paulo Fonseca yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Lyon, 42 puanla 3. sırada yer alıyor ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekipte ise Claude Puel ile yeniden çıkış hedefi var. 23 puanla 14. basamakta bulunan Nice, deplasmanda sürpriz yaparak alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Peki, Lyon-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında oynanacak Lyon-Nice maçı 15 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LYON-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Nice maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Grief; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner; Tessman, Morton, Nartey; Moreira, Karabec, Sulc

Nice: Kohn; Teze, Zakaria, Kehrer; Diatta, Camara, Bamba, Adingra; Akliouche, Golovin, Balogun