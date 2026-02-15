CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lyon-Nice MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Nice MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lyon ile Nice karşı karşıya gelecek. Paulo Fonseca yönetiminde formda bir görüntü çizen ve 42 puanla 3. sırada yer alan Lyon, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 23 puanla 14. sırada bulunan ve çıkış arayan Claude Puel ve öğrencileri ise kazanmanın yollarını arayacak. Öte yandan futbolseverler, "Lyon-Nice maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Lyon-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 18:58
Lyon-Nice MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 22. hafta, üst sıraları ve alt hattı yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleye sahne olacak. Lyon sahasında Nice'i ağırlayacak. Paulo Fonseca yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Lyon, 42 puanla 3. sırada yer alıyor ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekipte ise Claude Puel ile yeniden çıkış hedefi var. 23 puanla 14. basamakta bulunan Nice, deplasmanda sürpriz yaparak alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Peki, Lyon-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında oynanacak Lyon-Nice maçı 15 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LYON-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Nice maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Grief; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner; Tessman, Morton, Nartey; Moreira, Karabec, Sulc

Nice: Kohn; Teze, Zakaria, Kehrer; Diatta, Camara, Bamba, Adingra; Akliouche, Golovin, Balogun

ASpor CANLI YAYIN

Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık soygun "SİSTEM" işi mi? Soruşturma çift koldan sürüyor | Taç Döviz'den kaçırılan paralar ve İBB bağlantısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
Beşiktaş'a Sambacı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! 18:38
Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz 18:21
Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! 18:10
Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! 18:08
"Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" "Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" 18:06
Napoli-Roma maçı detayları! Napoli-Roma maçı detayları! 18:01
Daha Eski
Gaziantep FK'dan maç sonu hakem tepkisi! Gaziantep FK'dan maç sonu hakem tepkisi! 17:45
Anadolu Efes Kai Jones'un sözleşmesini uzattı! Anadolu Efes Kai Jones'un sözleşmesini uzattı! 17:36
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:35
Torino-Bologna maçı detayları Torino-Bologna maçı detayları 17:32
Göztepe-Zecorner Kayserispor | CANLI Göztepe-Zecorner Kayserispor | CANLI 16:26
G.Saray'da Juventus maçı hazırlıkları G.Saray'da Juventus maçı hazırlıkları 16:24