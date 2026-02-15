İtalyanlardan flaş iddia! Vitor Pereira Galatasaraylı yıldızı istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalyan basını, Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevi için anlaştığı Vitor Pereira'nın Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu transfer etmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 14:45
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Noa Lang oldu.
Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Il Gazzettino'da yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın anlaşma sağladığı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Noa Lang'in transfer edilmesini istedi.
Haberde Nottingham Forest'ın yanı sıra Atalanta'nın da Hollandalı futbolcuya talip olduğu belirtildi.
Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist kaydetti.
Hollandalı yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.