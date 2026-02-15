CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray İtalyanlardan flaş iddia! Vitor Pereira Galatasaraylı yıldızı istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalyan basını, Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevi için anlaştığı Vitor Pereira'nın Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu transfer etmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 14:45
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, hareketli bir ara transfer dönemini geride bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde tam 5 ismi kadrosuna kattı.

Cimbom, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Noa Lang oldu.

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Il Gazzettino'da yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın anlaşma sağladığı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Noa Lang'in transfer edilmesini istedi.

Haberde Nottingham Forest'ın yanı sıra Atalanta'nın da Hollandalı futbolcuya talip olduğu belirtildi.

Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist kaydetti.

Hollandalı yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

