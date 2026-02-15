CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Levante-Valencia maçı canlı izle! Levante-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Valencia maçı canlı izle! Levante-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da haftanın kritik karşılaşmalarından biri Levante ile Valencia arasında oynanacak. Valencia, ezeli rakibi karşısında sahaya çıkarak ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini almamak için mücadele edecek.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:42 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:48
Levante-Valencia maçı canlı izle! Levante-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Valencia maçı canlı izle...

Levante - Valencia maçı ne zaman? İspanya La Liga'da küme düşme hattını yakından ilgilendiren Levante – Valencia maçı futbolseverlerin gündeminde. Valencia, ligde kötü gidişatı durdurmak ve üst üste üçüncü yenilgiden kaçınmak istiyor. Muhtemel 11'lerin maç saatine yakın açıklanması beklenirken, iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Levante 19. sırada yer alırken, Valencia 17. basamakta bulunuyor.

LEVANTE - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Levante-Valencia maçı 15 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

LEVANTE - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante ile Valencia arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

LEVANTE KÜME HATTINDA KRİTİK SÜREÇTE

Levante, La Liga'da bu sezon oynadığı 22 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 19. sırada yer alıyor. Bir maç fazlası bulunan Valencia ise 17. basamakta ve rakibinin 5 puan önünde bulunuyor.

Sezon başından bu yana savunma hattında ciddi problemler yaşayan Levante, 22 karşılaşmada kalesinde 38 gol gördü. Bu istatistik, Sevilla ile birlikte ligin en kötü savunma performanslarından biri olarak dikkat çekiyor.

LEVANTE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Ev sahibi ekipte Victor Garcia ve Roger Brugue sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Jeremy Toljan ise Athletic Bilbao maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Ayrıca Alan Matturro da son maçta kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada görev yapamayacak. Buna karşın kafa travmasını atlatan Matias Moreno'nun savunmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.

VALENCIA'DA GERİ DÖNENLER VE EKSİKLER

Valencia cephesinde Iker Cordoba ve Cristian Rivero cezalarının ardından kadroya geri dönüyor. Ancak Jose Copete, Real Madrid maçında gördüğü sarı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arnaut Danjuma ve Mouctar Diakhaby bu maçta kadroda yer almayacak. Dimitri Foulquier'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Teknik heyetin hücum hattında Hugo Duro ve Lucas Beltran'a görev vermesi beklenirken, Danjuma'nın yokluğunda Javi Guerra'nın kanatta ilk 11'de başlaması güçlü ihtimal olarak görülüyor.

Levante maç günü paylaşımı

Valencia maç günü paylaşımı

