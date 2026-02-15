Real Oviedo - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
La Liga’da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Real Oviedo, Pazar öğleden sonra Athletic Bilbao’yu sahasında konuk edecek. Ligin son sırasında yer alan Oviedo, üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:49
La Liga'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Real Oviedo, Pazar öğleden sonra Athletic Bilbao'yu sahasında konuk edecek. Ligin son sırasında yer alan Oviedo, üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Real Oviedo-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

REAL OVIEDO-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Real Oviedo-Athletic Bilbao maçı, 15 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

REAL OVIEDO-ATHLETIC BILBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Oviedo ve Athletic Bilbao'nun, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Oviedo'da, Estadio Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak.

REAL OVIEDO-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo ile Athletic Bilbao arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

