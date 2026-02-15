İspanyol basınından Marco Asensio yorumu: Milli takıma dönmeye kararlı

MARCA: ASENSIO, F.BAHÇE TARİHİNE GEÇECEK "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü: Attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün anahtarı oldu. İspanyol oyuncunun form durumu inanılmaz. Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon toplamda 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak."