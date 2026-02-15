İspanyol basınından Marco Asensio yorumu: Milli takıma dönmeye kararlı
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde 1 gol/1 asist kaydettiği performansı ile galibiyetin mimarlarından olan Marco Asensio, ülkesinde manşetlere taşındı. İspanyol basını, yıldız orta sahanın milli takıma dönme ihtimalini değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:15
MUNDO DEPORTIVO: DÜNYA KUPASI'NDA İSPANYA'YI SAVUNMAYA KARARLI
"Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya'yı savunmaya kararlı: Onana'nın şaşkın bakışları altında gol ve asist yaptı. Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek, Marco Asensio'nun zirve performansını izlemekle eş anlamlı. 30 yaşında, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergilediği birkaç sezonun ardından, Türk futbolunun tutkusu Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Uzun süredir kadroya çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... neden olmasın?"
MARCA: ASENSIO, F.BAHÇE TARİHİNE GEÇECEK
"Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü: Attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün anahtarı oldu. İspanyol oyuncunun form durumu inanılmaz. Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon toplamda 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak."
AS: 90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ
"90 milyon Türk şaşkına döndü: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı. Marco Asensio Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle anmaya karar verdi."
