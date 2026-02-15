Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi
Sezon sonunda santrfor transferi için harekete geçecek olan Fenerbahçe, transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve sezonun sone ermesiyle birlikte Chelsea'ye dönecek olan Nicolas Jackson için harekete geçti.
Bundesliga devinin Senegalli futbolcunun bonservisini almayacağı aktarılırken Jackson'ın Chelsea'ye sezon sonunda ayrılacağı yönündeki kararını bildirdiği iddia edildi.
24 yaşındaki santrforun gelecek sezon kalıcı transferini gerçekleştirmek istediği vurgulanırken Fenerbahçe'nin oyuncuya talip olan takımlar arasında en dikkat çekeni olduğu kaydedildi.
Öte yandan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Premier Lig'den birkaç takımın halihazırda Senegalli oyuncuyu izlediğini ve İtalyan ekiplerinin de transfer yarışına dahil olabileceğini aktardı.
Sarı-lacivertli yönetimin ise Chelsea ile transfer için ön görüşmelere başladığı iddia edildi.
Nicolas Jackson'ın şu anda aldığı maaşın 6 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
Ada temsilcisinin de 2001 doğumlu futbolcuyu takımda tutmak istemediği ve yıldız futbolcunun kalmaya karar vermesi durumunda kadroda yer bulamayacağı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan yetenekli golcü, Alman temsilcisi ile tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve 5 gol/1 asistlik katı sundu.
