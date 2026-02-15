CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Sezon sonunda santrfor transferi için harekete geçecek olan Fenerbahçe, transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve sezonun sone ermesiyle birlikte Chelsea'ye dönecek olan Nicolas Jackson için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 11:11
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Ara transfer döneminde beklenen santrfor takviyesini gerçekleştirememiş olan Fenerbahçe, yönünü sezon sonunda masaya oturacağı yıldız oyunculara çevirdi.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Sarı-lacivertlilerin gündeminde Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen golcü isimler yer alırken son olarak dış basından sürpriz bir iddia öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Kadıköy ekibi, listesine Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Nicolas Jackson'ı ekledi.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Bundesliga devinin Senegalli futbolcunun bonservisini almayacağı aktarılırken Jackson'ın Chelsea'ye sezon sonunda ayrılacağı yönündeki kararını bildirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

24 yaşındaki santrforun gelecek sezon kalıcı transferini gerçekleştirmek istediği vurgulanırken Fenerbahçe'nin oyuncuya talip olan takımlar arasında en dikkat çekeni olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Öte yandan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Premier Lig'den birkaç takımın halihazırda Senegalli oyuncuyu izlediğini ve İtalyan ekiplerinin de transfer yarışına dahil olabileceğini aktardı.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Sarı-lacivertli yönetimin ise Chelsea ile transfer için ön görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Nicolas Jackson'ın şu anda aldığı maaşın 6 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Ada temsilcisinin de 2001 doğumlu futbolcuyu takımda tutmak istemediği ve yıldız futbolcunun kalmaya karar vermesi durumunda kadroda yer bulamayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan yetenekli golcü, Alman temsilcisi ile tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve 5 gol/1 asistlik katı sundu.

Fenerbahçe'de Nicolas Jackson hareketliliği! Ön görüşme gerçekleştirildi

İşte o haber...

